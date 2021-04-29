В Джурджулештах задержана контрабанда на сумму более миллиона леев

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. На таможенном посту Джурджулешты во вторник сотрудники таможни и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали водителя грузовика, который перевозил крупную партию табачных изделий.

Общая сумма табачных стиков Heets для популярной системы курения IQOS, по предварительной оценке, составила более 1,3 миллиона леев.

Грузовик был зарегистрирован в России и ехал из Молдовы в Турцию, согласно таможенной декларации, он шел порожняком. Однако во время сканирования в грузовом отсеке был обнаружен тайник с двойными стенками, из которого извлекли более 38 тысяч упаковок табачных стиков с акцизными марками, принадлежащими украинскому производителю.

Товар, а также транспортное средство, использованные для совершения преступления, были изъяты. Водитель грузовика, гражданин Республики Молдова в возрасте 36 лет, был задержан на 72 часа. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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