11:25 29 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Шеврон сотрудника Таможенной службы Молдовы

В Джурджулештах задержана контрабанда на сумму более миллиона леев

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/04/31546482.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34569702/v-dzhurdzhuleshtah-zaderzhana-kontrabanda-na-summu-bolee-milliona-leev.html

Водитель провозил незадекларированные товары в специальном тайнике, оборудованном в кузове грузового автомобиля

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. На таможенном посту Джурджулешты во вторник сотрудники таможни и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали водителя грузовика, который перевозил крупную партию табачных изделий.

Общая сумма табачных стиков Heets для популярной системы курения IQOS, по предварительной оценке, составила более 1,3 миллиона леев.

Грузовик был зарегистрирован в России и ехал из Молдовы в Турцию, согласно таможенной декларации, он шел порожняком. Однако во время сканирования в грузовом отсеке был обнаружен тайник с двойными стенками, из которого извлекли более 38 тысяч упаковок табачных стиков с акцизными марками, принадлежащими украинскому производителю.

Товар, а также транспортное средство, использованные для совершения преступления, были изъяты. Водитель грузовика, гражданин Республики Молдова в возрасте 36 лет, был задержан на 72 часа. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: Дело на миллион: в Сороках выявили канал контрабанды денежных средств
Детали громкого дела о контрабанде анаболиков: объявлено о новых задержаниях
Теги:
таможня

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться