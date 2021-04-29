В прошлом году жителей Молдовы оштрафовали на 386 миллионов леев

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В 2020 году граждане Молдовы совершили почти 408 тысяч правонарушений. Это на 37,8 тысячи больше, чем в предыдущем, 2019 году, сообщает Национальное бюро статистики.

Общее количество судебных приговоров по административным делам составило более 391,6 тысячи. Таким образом, до суда были доведены более 96 процентов возбужденных дел, подпадающих под положения Кодекса о правонарушениях.

Большинство нарушений, за которые было назначено наказание, относятся к сфере дорожного движения (58,4 процента). Меньше всего — в области несоблюдения правил, установленных режимом государственной границы и режимом проживания на территории Республики Молдова (1,4 процента).

Сумма наложенных штрафов в 2020 году составила более 386,3 миллиона леев, что на 17,6 процента больше по сравнению с 2019 годом.

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