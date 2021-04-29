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Министерство Внутренних Дел

В прошлом году жителей Молдовы оштрафовали на 386 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34569842/v-proshlom-godu-zhiteli-moldovy-sovershili-bolee-400-tysyach-pravonarushenij.html

Большинство совершенных административных нарушений относятся к нарушению правил дорожного движения на трассах Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В 2020 году граждане Молдовы совершили почти 408 тысяч правонарушений. Это на 37,8 тысячи больше, чем в предыдущем, 2019 году, сообщает Национальное бюро статистики.

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© Sputnik / Grigoriy Vasilenko
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Общее количество судебных приговоров по административным делам составило более 391,6 тысячи. Таким образом, до суда были доведены более 96 процентов возбужденных дел, подпадающих под положения Кодекса о правонарушениях.

Большинство нарушений, за которые было назначено наказание, относятся к сфере дорожного движения (58,4 процента). Меньше всего — в области несоблюдения правил, установленных режимом государственной границы и режимом проживания на территории Республики Молдова (1,4 процента).

Сумма наложенных штрафов в 2020 году составила более 386,3 миллиона леев, что на 17,6 процента больше по сравнению с 2019 годом.

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