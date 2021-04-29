КС отменил режим ЧП: какие нормы и ограничения действуют в Молдове

В ближайшее время Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна собраться и определить дальнейшие противоэпидемиологические меры вместо отмененных.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В пресс-службе правительства затруднились ответить на вопрос Sputnik Молдова о действующих в данный момент в республике противоэпидемиологических мерах и ограничениях.

"В ближайшее время должна собраться на заседание Национальная чрезвычайная комиссия и прояснить ситуацию. Пока мы не можем ответить на ваш вопрос, следите за сайтом правительства", - заявили в управлении по связям с общественностью.

Напомним, Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим Основному закону страны постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения в республике. Решение принято на заседании инстанции в среду.

Судья КС Владимир Цуркан выступил с отдельным мнением по данному вопросу.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не мог быть распущен во время чрезвычайного положения. Ранее политологи заявляли, что президент Майя Санду может распустить парламент, если Конституционный суд выскажется о том, что введение чрезвычайного положения в республике не соответствует Основному закону страны.

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