Оперштаб Приднестровья: продление учебы, новый график работы магазинов и кафе

На заседании Оперативного штаба были приняты новые послабления карантинного режима, которые коснулись образовательной сферы и системы общественного питания.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. Учебный год в Приднестровье официально продлен на одну неделю и завершится не 25, а 31 мая. Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба, который проходит под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Поступил запрос учителей и родителей учеников начальной школы относительно возвращения к учебе в очном режиме. Минпрос предлагает с 12 мая вернуть младших школьников за парты", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Решение по поводу возврата к очному обучению будет принято на следующем заседании Оперативного штаба.

На нем также обсуждался вопрос возвращения учреждений системы общественного питания к работе в режиме, действовавшем до наступления третьей волны распространения коронавируса.

Члены Оперштаба сошлись во мнении, что кафе и рестораны могут принимать посетителей дольше, чем до 22.00. Кроме того, стандартный график возобновлен для магазинов, в том числе круглосуточных.

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