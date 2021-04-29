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КПП Кучурганы

Режим свободного проезда на территорию Приднестровья продлят

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (1)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34572255/Rezhim-svobodnogo-proezda-na-territoriyu-Pridnestrovya-prodlyat.html

На срок беспрепятственного въезда в регион и выезда из него снимут действие карантинных мер, однако масочный режим при этом останется в силе.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. Режим свободного проезда на территорию Приднестровья продлен до 11 мая включительно. Решение продлить срок действия допандемийного пропускного режима было принято на заседании Оперштаба.

"Важное условие – вернуться в Приднестровье необходимо 11 мая не позднее 24.00. Именно в это время в действие вновь вступают карантинные меры", - пояснили в Оперштабе.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Кто сможет свободно въехать на территорию Приднестровья на Пасху - уточнение
Ранее Оперштаб поддержал инициативу лидера Приднестровья Вадима Красносельского разрешить беспрепятственно въезжать в регион и выезжать из него в период с 30 апреля по 10 мая.

В это время уведомлять кризисные центры о своих передвижениях нет необходимости. Справки о ПЦР-тестировании требовать также не будут. Двухнедельная самоизоляция по прибытии в Приднестровье никому не грозит. Нужно всего лишь иметь при себе паспорта и соблюдать масочный режим.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (1)

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Теги:
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