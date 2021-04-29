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Священнослужители во время праздничного пасхального богослужения. Архивное фото

В Приднестровье предложили два варианта проведения пасхальных служб

© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34573175/v-pridnestrove-predlozhili-dva-varianta-provedeniya-paskhalnykh-sluzhb.html

Возможные варианты организации богослужений предполагают строгое соблюдение карантинных мер по ношению масок.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья рассмотрели два варианта организации пасхальных служб. В обоих случаях рекомендовано соблюдение масочного режима.

Как сообщили в Оперштабе, возможно проведение богослужений с участием прихожан во дворах храмов либо внутри церкви, но с непосредственным участием исключительно священнослужителей.

"Для граждан, находящихся на улице, будет обеспечено аудиосопровождение службы с помощью звукоусилительной аппаратуры", – пояснили в штабе.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Что необходимо иметь при себе во время поездки в Приднестровье
В понедельник, 26 апреля, лидер Приднестровья Вадим Красносельский и архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обсудили все аспекты, связанные с предстоящими пасхальными праздниками.

"Ночные богослужения и сопровождающие их традиционные церемонии будут максимально сжаты, чтобы прихожане не испытывали дискомфорта от долгого пребывания на пока еще свежем ночном воздухе", – отметил тогда Владыка Савва.

Он также сообщил о том, что священнослужители в большинстве своем с пониманием относятся к ситуации, осознавая ответственность за жизнь и здоровье граждан.

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