В Приднестровье предложили два варианта проведения пасхальных служб

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья рассмотрели два варианта организации пасхальных служб. В обоих случаях рекомендовано соблюдение масочного режима.

Как сообщили в Оперштабе, возможно проведение богослужений с участием прихожан во дворах храмов либо внутри церкви, но с непосредственным участием исключительно священнослужителей.

"Для граждан, находящихся на улице, будет обеспечено аудиосопровождение службы с помощью звукоусилительной аппаратуры", – пояснили в штабе.

В понедельник, 26 апреля, лидер Приднестровья Вадим Красносельский и архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обсудили все аспекты, связанные с предстоящими пасхальными праздниками.

"Ночные богослужения и сопровождающие их традиционные церемонии будут максимально сжаты, чтобы прихожане не испытывали дискомфорта от долгого пребывания на пока еще свежем ночном воздухе", – отметил тогда Владыка Савва.

Он также сообщил о том, что священнослужители в большинстве своем с пониманием относятся к ситуации, осознавая ответственность за жизнь и здоровье граждан.

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