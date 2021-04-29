Кишинев рискует остаться без летних террас, заявляют предприятия HoReCa

Владельцы летних кафе обратились к муниципальным властям с просьбой принять меры для разблокирования ситуации в пострадавшем от эпидемии секторе.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Летом 2021 года в Кишиневе не откроются летние террасы, если муниципальные власти не примут срочных мер к исправлению ситуации. Об этом заявила Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха и развлечений, которая объединяет владельцев предприятий сектора HoReCa.

По заявлению ассоциации, в октябре 2020 года Муниципальный совет Кишинева (МСК) внес изменения в требования к организации террас общественного питания. Согласно постановлению совета, вопрос об эксплуатации летних террас, расположенных на конкретных участках муниципальной земли, должен решаться голосованием в МСК.

Таким образом, говорится в заявлении организации, каждая терраса на территории столицы сможет начать работу только в том случае, если Муниципальный совет соберется на заседание, обеспечит необходимый кворум и проголосует индивидуально по каждой террасе.

По мнению владельцев ресторанов и кафе, эта система практически удваивает объем работы и срок рассмотрения вопроса в компетентных структурах по выдаче разрешений на деятельность, таких как Управление торговли, общественного питания и услуг.

При этом владельцы точек общепита с начала марта не могут получить разрешения на работу на сезон апрель - октябрь ни в соответствии с новым регламентом, ни согласно старому.

"HoReCa потеряла месяц жаркого сезона, и неизвестно, когда появится ясность по обновленному регламенту", — говорится в заявлении ассоциации.

Предприниматели призвали советников МСК срочно принять меры и разблокировать ситуацию с выдачей разрешений на работу летних террас. Они отметили, что предприятия сектора HoReCa являются одними из самых пострадавших от противоэпидемических ограничений.

Ранее мэр столицы Ион Чебан сообщил о намерении "изменить процедуру размещения летних террас в городе". Он проинформировал, что, согласно разработанным поправкам в соответствующий регламент, "расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova