21:12 29 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Скорая

Минздрав: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (293)
326 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/16/34075805.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34573592/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 370 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

За 24 часа зафиксирован один случай "импорта" инфекции из России.

Общее число случаев заражения в стране достигло 250 508, из которых активных на данный момент – 5314.

За минувшие сутки проведено 4262 теста.

Коронавирус выявлен у пятерых медработников: одного врача, трех медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
"Спутник Лайт" сможет снизить риск заражения коронавирусом вдвое

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

В крайне тяжелом состоянии находятся 207 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 473 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 239 399.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 15 летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 5795 человек. Минздрав сообщил о смерти семейного врача Эмилии Руснак из Глодян.

Общее число медработников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 116.

Сколько граждан Молдовы готовы привиться от COVID-19 и какую вакцину хотят>>>

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Минус ограничения: какие изменения вступают в силу в Молдове с 26 апреля

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (293)

По теме

Стало известно, почему при COVID-19 пропадает вкус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
India: Russian aid arrives in New Delhi as COVID-19 cases soar
Видео: в Индию прибыл самолет МЧС России с грузом медпомощи
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться