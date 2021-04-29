Суд аннулировал решение Народного собрания об отмене выборов

Апелляционная палата Комрата рассмотрела исковое обращение общественного деятеля Михаила Влаха к Народному собранию и региональной Центральной избирательной комиссии. Заявление истца было удовлетворено лишь частично.

Комрат, 29 апр - Sputnik, Максим Топал. Постановление депутатов об отмене из-за введения режима чрезвычайного положения в стране выборов в Народное собрание, ранее назначенных на 16 мая, было аннулировано.

Кроме того, суд аннулировал и постановление ЦИК Гагаузии, который ранее отменил все решения, принятые в целях организации выборов.

При этом магистраты не позволили продолжить избирательную кампанию. Она, напомним, началась 17 марта и была прервана из-за режима ЧП.

По словам председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кыссы, Гагаузия оказалась в ситуации, когда выборы проводить нельзя, но и не проводить их тоже нельзя.

"Если отменяется (ЧП – ред.), остается дата 16 мая. Но тогда мы ставим в неравные условия тех кандидатов, которые не успели зарегистрироваться, – у них было для этого еще 15 дней. После этого ЦИК Гагаузии уже не работал. Мы не должны ограничивать людей в праве быть избранными", – прокомментировал ситуацию для Sputnik Владимир Кысса.

В НСГ намерены обжаловать решение Апелляционной палаты в Высшей судебной палате.

"Решение в законную силу не вступило. Мы обжалуем его, дождемся решения суда и затем должны будем определиться, как в этой ситуации поступить. В любом случае решать будут депутаты нынешнего созыва", – сказал председатель НСГ.

Напомним, что после введения парламентом Молдовы режима чрезвычайного положения депутаты Народного собрания не приостановили избирательную кампанию, а отменили ее вовсе.

Вслед за этим Центральная избирательная комиссия Гагаузии, выполняя решение НСГ, отменила все свои постановления об организации выборов в парламент.

Накануне стало известно, что Конституционный суд Молдовы назвал неконституционным введение в Молдове чрезвычайного положения, а президент Майя Санду объявила о роспуске парламента страны и назначения даты выборов на 11 июля.

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