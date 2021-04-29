Парламент: второй транш вакцины "Спутник V" поступит в Молдову 30 апреля

Как сообщили в пресс-службе молдавского парламента, второй транш российской вакцины от коронавируса прибудет в республику в пятницу в 15.30.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В пресс-службе высшего законодательного органа Молдовы сообщили о том, что в пятницу ожидается поставка в республику второй партии российской вакцины от коронавируса.

"Завтра, 30 апреля, в 15.30 в аэропорт Кишинева поступит второй транш вакцины из Российской Федерации "Спутник V", – сообщили в пресс-службе парламента.

В субботу, 24 апреля, в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

"Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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