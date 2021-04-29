ЧП в Молдове отменили: надо ли предъявлять на границе результаты теста на COVID

Наличия отрицательного теста на коронавирус при пересечении молдавской границы не требуется, во всяком случае, пока не будет принято новое решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Пока Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья не примет решение для предотвращения распространения COVID-19, при пересечении границы применяются правила, действовавшие до пандемии. Об этом заявили в Пограничной полиции Молдовы.

"С момента, когда было аннулировано чрезвычайное положение, уже недействительно даже постановление №51, которое предполагало действие чрезвычайного положения в области общественного здоровья до 18 апреля. Поэтому применяются правила, действовавшие до пандемии. Ждем решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", – уточнила в комментарии Sputnik пресс-секретарь Погранполиции Раиса Новицки.

По ее словам, пограничники продолжают замер температуры, необходимо также быть в защитной маске, а вот меры, которые были прописаны в постановлении №51, уже не применяются до вынесения нового решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Таким образом, при пересечении границы Молдовы не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а также самоизолироваться по приезде домой. Впрочем, все это скоро может измениться, так как должно состояться заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Напомним, Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим Основному закону страны постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения в республике. Решение принято на заседании инстанции в среду.

Судья КС Владимир Цуркан выступил с отдельным мнением по данному вопросу.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не мог быть распущен во время чрезвычайного положения. Ранее политологи заявляли, что президент Майя Санду может распустить парламент, если Конституционный суд выскажется о том, что введение чрезвычайного положения в республике не соответствует Основному закону страны.

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