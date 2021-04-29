Как в этом году в армии будут отмечать День Победы — ответ министра обороны

И. о. министра обороны Виктор Гайчук рассказал Sputnik Moldova, какие мероприятия будут организованы Национальной армией ко Дню Победы в этом году.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности министра обороны объяснил, как Национальная армия будет отмечать 9 Мая — во второй раз в условиях эпидемии коронавируса.

Торжественные мероприятия в рамках обширной просветительской программы пройдут без массовых собраний. В день 9 Мая по всей стране состоится возложение цветов. Для военнослужащих будут проведены тематические занятия и показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

"В этом году в частях Национальной армии будет организована серия информационно-просветительских мероприятий, в которых будут задействованы как военные, так и контрактники. Речь идет о проведении в воинских частях минуты молчания в рамках мемориальных церемоний, возложении цветов к памятникам павшим героям, находящимся на территории отдельных частей. Также будут организованы тематические уроки и показаны документальные и художественные фильмы, посвященные Второй мировой войне", — рассказал Гайчук.

В связи с пандемией в этом году мероприятия, посвященные Дню Победы, будут проходить без участия ветеранов войны, как и в прошлом.

"В контексте пандемии хочу отметить, что все эти мероприятия будут проходить только в воинских частях, без участия ветеранов войны и других гостей. Лишь небольшое количество солдат роты Почетного караула будет задействовано в военно-протокольных церемониях, проводимых на национальном уровне", — сказал Гайчук.

Будут ли молдавские военные участвовать в параде в Москве

Отвечая на вопрос об участии подразделения из Молдовы в параде на Красной площади в Москве, министр обороны отметил, что эта традиция должна быть сохранена.

"День Победы важен для всех народов мира, в том числе для Молдовы. Напомню, что в прошлом году 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии приняли участие в военном параде в Москве в честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией. Я уверен, что и в будущем мы должны сохранить традицию проведения юбилейных парадов с участием представителей стран, которые связаны одним общим подвигом", — сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что Молдова делает многое для сохранения памяти о героях Великой Отечественной.

"Поддерживаются в должном состоянии памятники и стелы в местах захоронения советских воинов. В этом принимают активное участие и общественные организации, и наши российские партнеры. Большую работу ведут поисковые отряды", — сообщил Гайчук. Он подтвердил, что Минобороны и далее будет оказывать поддержку тем, кто помогает сохранить историческую память.

И. о. министра особо выделил тему заботы о ветеранах. "Каждый ветеран в Молдове на особом счету. Государство и общество делают все, чтобы помогать людям, сражавшимся за Победу. Лучшее, что можно сделать в этот день, - еще раз встретиться с ветеранскими организациями, зайти в гости к тем, кому по состоянию здоровья уже трудно выходить из дома, и поздравить наших Героев. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше", — сказал Гайчук.

В этом году исполняется 76 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На фронт ушли около 400 тысяч уроженцев Молдовы, из них более 250 тысяч были награждены орденами и медалями.

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