Почему Кишинев может остаться без летних террас: уточнение примара

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Фракция PAS в муниципальном совете Кишинева не хочет подписывать решение мунсовета об утверждении изменений в регламент, который предполагает обустройство террас. Об этом написал столичный примар Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Так градоначальник ответил на заявление владельцев летних кафе, которые обратились к муниципальным властям с просьбой принять меры для разблокирования ситуации в пострадавшей от пандемии отрасли.

"Фракция PAS в муниципальном совете Кишинева отказывается подписывать решение мунсовета об утверждении изменений в регламент, который предполагает обустройство террас по простой для всех процедуре", – уточнил примар.

По его словам, с момента утверждения регламента в мунсовете прошло уже несколько недель, и если бы документ был подписан, то новые изменения уже вступили бы в силу.

"Почему они должны подписать? Потому что их фракция вела заседание мунсовета, когда принимались изменения. Некоторые советники выступают против и не хотят изменений в Кишиневе, потому что им удобно, чтобы в городе царил хаос и полнейшее разочарование во всех сферах. Они же указывают пальцем на недочеты, но не делают ничего, кроме как общаются в социальных сетях", – отметил Чебан.

Столичный градоначальник добавил, что люди ждут ясности. "Мы выступили с предложением обустроить террасы по упрощенной схеме, без капитального строительства, чтобы бизнес развивался, а люди в период пандемии находились не в помещениях, а на улице. Обсудили, представили, проголосовали за эти изменения, и PAS отказывается подписать проголосованный проект, чтобы реализовать его. Они блокируют развитие бизнеса", – подчеркнул примар.

Он предположил, для чего это делается. "Может им так удобно. У них есть интересы. Я не знаю. Мы за стимулирование организованной и современной торговли. Ждем подписания решения и прошу всех представителей HoReCa спросить их, почему они этого не делают", – заключил Чебан.

Ранее мэр столицы сообщил о намерении "изменить процедуру размещения летних террас в городе". Он проинформировал, что, согласно разработанным поправкам в соответствующий регламент, "расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства".

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