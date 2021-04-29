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Ион Чебан. Архивное фото

Визит примара Кишинева в Санкт-Петербург: о чем рассказал Чебан

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34579811/vizit-primara-Kishineva-v-sankt-peterburg-o-chem-rasskazal-cheban.html

Генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. В соцсетях он поделился фотографиями поездки.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан во время своего рабочего визита в Санкт-Петербург возложил цветы к монументу "Родина-мать" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о павших во время блокады Ленинграда.

"Здесь были похоронены около 490 тысяч человек, которые стали жертвами этого противостояния во время Второй мировой войны. Также я возложил цветы к памятному камню в честь погибших и захороненных здесь уроженцах нашей страны. Молдавский народ склоняет головы в память о тех, кто отдал свою жизнь. Ни один человек не может читать без содрогания дневник Татьяны Савичевой", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что возложил цветы к памятнику Антиоху Кантемиру, по праву считающемуся величайшим русским поэтом первой половины XVIII века. Кроме того, по его словам, вместе с администрацией Санкт-Петербурга в знак дружбы между двумя городам он посадил дуб.

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