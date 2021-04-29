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Школьный класс

Экзамены БАК-2021: что ждет молдавских школьников

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210429/34580216/ekzameny-bak-2021-chto-zhdet-moldavskikh-shkolnikov.html

Выпускные экзамены в этом году не могут быть аннулированы, так как соответствующий законопроект не был утвержден в парламенте, а сам законодательный орган распущен. Представители Минобразования считают, что готовы организовать экзамены на степень бакалавра.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Экзамены на степень бакалавра в этом году не могут быть аннулированы. Несмотря на то, что законопроект об их отмене зарегистрирован, он не был утвержден парламентом и не может быть проголосован депутатами, так как президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске законодательного органа.

Генеральный секретарь Минобразования Наталья Грыу отметила в комментарии Sputnik, что не было ясности, будут ли проведены эти выпускные экзамены, поэтому учащиеся XII-х классов продолжали подготовку в БАК.

"Министерство образования предприняло все необходимые действия для организации экзаменов на степень бакалавра на национальном уровне с учетом пандемического контекста, в котором мы находимся. Таким образом, принят ряд мер для обеспечения объективности процесса оценки, а также для обеспечения безопасности здоровья задействованных учащихся и преподавателей", – отметила собеседница.

По ее словам, решено расширить количество экзаменационных центров, а также центров оценивания, чтобы избежать перегруженности и обеспечить хорошее проведение тестирований.

Учительница в защитной маске. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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"Мы не особо беспокоились, отменит ли парламент экзамены. В течение учебного года мы подготовили организацию выпускных экзаменов в соответствии с имеющимся графиком работы", – добавила Грыу.

Госсекретарь подчеркнула, что министерство не может самостоятельно принимать решение об отмене экзаменов на степень бакалавра и даже не обсуждалась эта идея.

"Экзамены БАК организуются в соответствии с Кодексом об образовании, а Кодекс – это закон. Закон нельзя изменить кроме как решением парламента", – отметила Грыу.

Экзамены на степень бакалавра намечены на 4 – 22 июня. 

Депутаты фракции социалистов 23 апреля зарегистрировали в парламенте законопроект, предполагающий отмену в текущем учебном году выпускных экзаменов, в том числе на степень бакалавра. В качестве обоснования этих мер законотворцы назвали неполноценность учебного процесса, проходившего в условиях пандемии коронавируса, а также риск массового инфицирования учащихся и педагогов. Парламентарии предложили применить прошлогоднюю практику, чтобы оценки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения.

Напомним, президент Молдовы 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля.

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