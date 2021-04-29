Санду: в ближайшее время будут закуплены большие объемы вакцины от COVID-19

Глава государства рассказала, какой вакциной от коронавируса она намерена привиться, а также о том, когда планируется закупка препарата.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майяи Санду сообщила, что в ближайшее время республика завершит переговоры о закупке вакцины от COVID-19 и страну поступят большие объемы препарата для расширения прививочной кампании. Об этом глава государства заявила в пятницу в интервью одному из местных телеканалов.

"Хорошая новость в том, что в ближайшее время завершим переговоры по закупке вакцины и, начиная с мая, сможем получать большие объемы вакцины, чтобы, возможно, в последующие три месяца те, кто хочет вакцинироваться, смогли привиться. В первую очередь речь идет об AstraZeneca. Это самый большой объем, который мы можем закупить. И мы можем закупить весь объем, в котором нуждаемся", – сказала Санду.

По ее словам, ведутся переговоры и с другой компанией. Однако оглашать ее название она не стала, сославшись на отсутствие итоговой договоренности.

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Президент еще раз подтвердила, что намерена вакцинироваться AstraZeneca, и сделает это, когда прививочная кампания стартует для всех граждан страны.

"Я прошу Минздрав открыть процесс вакцинации для всех, запустить платформу, где люди смогут записаться, и все, кто хочет вакцинироваться, смогли бы это сделать. Потому что не будет этой проблемы – отсутствия вакцины. В ближайшие дни, повторю, завершим переговоры и сможем получить достаточный объем вакцины", – добавила Санду.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Уже 17 апреля в республику поступили две партии вакцины AstraZeneca – 48 000 доз через платформу COVAX и 132 000 доз от Румынии.

В субботу, 24 апреля, в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса, которая предоставлена республике в качестве гуманитарной помощи. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья". Второй транш ожидается в республике 30 апреля. К слову, 16 апреля члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз этого препарата.

В Молдову 27 апреля прибыла партия вакцины от коронавируса, которая предоставлена в качестве гуманитарной помощи правительством КНР. Эта партия содержит 150 тысяч доз вакцины, предоставленной китайскими властями бесплатно и 100 тысяч доз вакцины, приобретенной за счет бюджетных средств Республики Молдова, а также дополнительные материалы.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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