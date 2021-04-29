Власти намерены поддержать некоторые слои населения: кому окажут помощь

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Члены действующего правительства Молдовы утвердили Регламент по поддержке рынка труда республики, пострадавшего в результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19. Решение принято на заседании кабмина в четверг.

"Пандемия и, соответственно, меры, принятые властями для борьбы с инфекцией COVID-19, привели к значительному сокращению производства и торговли, росту безработицы и снижению потребления, а рынок труда сильно пострадал", – отметили в пресс-службе правительства.

Поэтому, как уточнили в кабмине, принято решение о предоставлении субсидий лицам, которые в течение не менее 12 месяцев подряд, предшествующих месяцу трудоустройства, не получали заработную плату.

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"Деньги будут предоставлены на покрытие расходов с 1 января 2021 года. Цель – молодежь, представители диаспоры, которые потеряли работу в 2020 году", – пояснили в правительстве.

Субсидии получат также люди с ограниченными возможностями, за исключением работающих в специализированных компаниях. Размер помощи будет определяться в зависимости от категории работника. На это из госбюджета планируется выделить 200 миллионов леев.

"Это можно приветствовать, поскольку экономика страны серьезно пострадала в 2020 году. Это важный шаг, которого ждут многие граждане, тем более, что деньги в размере 200 миллионов предусмотрены законом о госбюджете на этот год", – сказал исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

Согласно базе данных Национального агентства занятости населения, в течение 2020 года число зарегистрированных безработных составило 50,2 тысячи человек, что в 1,6 раза больше в сравнении с 2019 годом. Безработица на уровне страны в четвертом квартале прошло года составила 4,3%. Согласно официальным данным, число безработных, зарегистрированных в январе 2020-го, составило 16 599 человек, а в январе текущего года – 25 525 человек. Значит, порядка 9 000 безработных не нашли работу из-за кризиса, эта цифра намного выше, если учесть число безработных, не зарегистрированных в Национальном агентстве занятости населения.

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