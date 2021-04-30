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Вакцинация в Молдове. Архивное фото

В Молдове появится Госреестр учета вакцинации от COVID-19: что это значит

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (297)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34580494/v-moldove-poyavitsya-gosreestr-ucheta-vaktsinatsiiot-covid-19-chto-eto-znachit.html

Планируется разработать автоматизированную информационную систему, которая будет содержать информацию о привитых пациентах, вакцине, записи пациентов на иммунизацию и выдаче свидетельства о вакцинации.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Члены действующего правительства Молдовы утвердили Государственный реестр учета вакцинации от COVID-19 (RVC–19). 

"Это абсолютно необходимо для нашей страны, тем более что мы находимся в процессе вакцинации на национальном уровне. Считаю, что утверждение и запуск этого проекта постановления своевременно, поскольку нужна электронная система регистрации граждан, которым была сделана прививка от COVID-19 как на территории Молдовы, так и рассмотреть возможность, технически включить в этот реестр граждан, которые вакцинировались за пределами нашей страны", – заявил и. о. премьера Аурелиу Чокой.

Доступ к данным реестра получат сотрудники Минздрава, Национального агентства общественного здравоохранения, Национальной медицинской страховой компании, поставщики медицинских услуг, медицинские подразделения органов местного публичного управления, Службы информационных технологий и кибербезопасности, Главной инспекции Пограничной полиции.

Врач
© Photo : Miroslav Rotari
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С помощью реестра Главная инспекция Пограничной полиции сможет обеспечивать мониторинг граждан Республики Молдова, вакцинированных от COVID-19. Таким образом, копии свидетельств о вакцинации будут отправлены для учета Национальному агентству общественного здравоохранения.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (297)

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