Новое решение Чрезвычайной комиссии общественного здоровья: подробности

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Члены Национальной комиссии общественного здоровья поручили территориальным комиссиям принять решение о введении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на местном уровне в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом превышает 100 случаев инфицирования на 100 000 граждан.

"Сохраняются меры эпидемиологической безопасности, установленные и применяемые в период пандемии. Поэтому по-прежнему необходимо носить защитные маски во всех общественных местах, соблюдать гигиену рук и физическую дистанцию ​​не менее одного метра", – сообщили в правительстве.

Как отметили в кабмине, все меры по пересечению государственной границы остаются в силе – с предъявлением при въезде в страну отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позднее чем за 72 часа до посадки. Либо же необходимо заполнить эпидемиологический лист и соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

"Что касается учебного процесса, то он будет проходить по сценариям, ранее установленным Минобразования. В населенных пунктах, где установлен "красный код", основным вариантом будет дистанционное обучение, за исключением учреждений дошкольного образования", – добавили в правительстве.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации, уточнили в кабмине, меры подлежат корректировке Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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