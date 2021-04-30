10:32 30 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
КПП

Изменились правила пересечения границы Молдовы: уточнение властей

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (300)
164 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0e/31665749.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34582353/Izmenilis-pravila-peresecheniya-granitsy-Moldovy-utochnenie-vlastey.html

Правила пересечения государственной границы Молдовы опять изменились: они содержатся в новом постановлении Национальной комиссии общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Надо ли предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 при въезде в Молдову, соблюдать режим самоизоляции, а также что дает человеку наличие при себе сертификата о вакцинации – обо всем этом указано в новом постановлении Национальной комиссии общественного здоровья под №54.

"Устанавливается обязанность предъявлять при пересечении государственной границы на въезде в Молдову отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который необходимо сделать не более чем за 72 часа до момента посадки (для тех, кто путешествует общественным транспортом) или въезда в Молдову (для тех, кто передвигается на личном автомобиле). Подтверждение должно быть представлено на одном из указанных языков – румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском", – отмечено в тексте постановления.

Медработник
© Photo : Miroslav Rotari
Новое решение Чрезвычайной комиссии общественного здоровья: подробности
Люди, находящиеся в режиме самоизоляции/карантина, могут прервать этот режим после 10-го дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19, и результат будет отрицательным, подчеркивается в документе.

Что делать, если теста на руках нет?

Согласно документу, принятому Национальной комиссией общественного здоровья, гражданам, пересекающим государственную границу по направлению въезда в Молдову, у кого нет на руках отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, необходимо заполнить в
обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах.

"В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация под собственную ответственность заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим лицом.

Кто попадает под исключения?

Под исключение из указанных положений подпунктов попадают следующие категории граждан, если у них не наблюдаются клинические признаки респираторной инфекции или повышенной температуры:

  • дети в возрасте 5 лет и младше;
  • водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств по перевозке товаров и автотранспортных средств по перевозке пассажиров на платной основе, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей и бригад и обслуживающего персонала поездов;
  • лица, перемещающиеся по причинам, связанным с состоянием здоровья или в гуманитарных целях, включая сопровождающего, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);
  • учащиеся/студенты, которым предстоит сдавать экзамены, которые едут на учебу в образовательные учреждения на территории Молдовы или за границей или направляются для завершения/организации/проведения учебного процесса / участия в международных конкурсах или олимпиадах с представлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или
    сопровождающего, назначенного заявлением законного представителя;
  • лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Республики Молдова;
  • граждане, выезжающие за границу по профессиональным интересам, по возвращении в страну представляют подтверждение зарубежной командировки от имени лица - резидента Республики Молдова на основании приглашения или договора, заключенного с экономическим агентом за границей, или соответствующего указа госучреждения Молдовы;
  • трансграничные работники, въезжающие в Молдову из Румынии или Украины, а также работники из республики, нанятые предпринимателям из указанных стран, которые должны представить подтверждение договорных отношений с соответствующими предпринимателями из указанных стран;
  • владельцы дипломатических, служебных, официальных, специальных и других подобных паспортов, а также обладатели проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей персонала дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;
  • спортсмены, которые отправляются в поездку для участия в международных соревнованиях или спортивных лагерях, а также члены спортивных делегаций или сопровождающие их лица (родители или законные представители несовершеннолетних детей); 
  • лица, проезжающие транзитом, маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;
  • граждане, вызванные в суд / правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с подтверждающими документами;
  • лица, у которых есть подтверждающий документ о введении вакцины от COVID-19, представленный на одном из следующих языков: румынском, английском или русском.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus
Токарчук: в молдавских условиях "вакцинный туризм" - это нормально

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (300)

По теме

Маноле объяснила решение КС об отмене ЧП

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Iceland: Lava flows from erupting fissure of Fagradalsfjall volcano
Видео: люди и лава – сотни туристов приходят посмотреть на извержение вулкана
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться