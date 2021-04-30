Изменились правила пересечения границы Молдовы: уточнение властей

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Надо ли предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 при въезде в Молдову, соблюдать режим самоизоляции, а также что дает человеку наличие при себе сертификата о вакцинации – обо всем этом указано в новом постановлении Национальной комиссии общественного здоровья под №54.

"Устанавливается обязанность предъявлять при пересечении государственной границы на въезде в Молдову отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который необходимо сделать не более чем за 72 часа до момента посадки (для тех, кто путешествует общественным транспортом) или въезда в Молдову (для тех, кто передвигается на личном автомобиле). Подтверждение должно быть представлено на одном из указанных языков – румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском", – отмечено в тексте постановления.

Что делать, если теста на руках нет?

Люди, находящиеся в режиме самоизоляции/карантина, могут прервать этот режим после 10-го дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19, и результат будет отрицательным, подчеркивается в документе.

Согласно документу, принятому Национальной комиссией общественного здоровья, гражданам, пересекающим государственную границу по направлению въезда в Молдову, у кого нет на руках отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, необходимо заполнить в

обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах.

"В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация под собственную ответственность заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим лицом.

Кто попадает под исключения?

Под исключение из указанных положений подпунктов попадают следующие категории граждан, если у них не наблюдаются клинические признаки респираторной инфекции или повышенной температуры:

дети в возрасте 5 лет и младше;

водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств по перевозке товаров и автотранспортных средств по перевозке пассажиров на платной основе, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей и бригад и обслуживающего персонала поездов;

лица, перемещающиеся по причинам, связанным с состоянием здоровья или в гуманитарных целях, включая сопровождающего, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);

учащиеся/студенты, которым предстоит сдавать экзамены, которые едут на учебу в образовательные учреждения на территории Молдовы или за границей или направляются для завершения/организации/проведения учебного процесса / участия в международных конкурсах или олимпиадах с представлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или

сопровождающего, назначенного заявлением законного представителя;

сопровождающего, назначенного заявлением законного представителя; лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Республики Молдова;

граждане, выезжающие за границу по профессиональным интересам, по возвращении в страну представляют подтверждение зарубежной командировки от имени лица - резидента Республики Молдова на основании приглашения или договора, заключенного с экономическим агентом за границей, или соответствующего указа госучреждения Молдовы;

трансграничные работники, въезжающие в Молдову из Румынии или Украины, а также работники из республики, нанятые предпринимателям из указанных стран, которые должны представить подтверждение договорных отношений с соответствующими предпринимателями из указанных стран;

владельцы дипломатических, служебных, официальных, специальных и других подобных паспортов, а также обладатели проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей персонала дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

спортсмены, которые отправляются в поездку для участия в международных соревнованиях или спортивных лагерях, а также члены спортивных делегаций или сопровождающие их лица (родители или законные представители несовершеннолетних детей);

лица, проезжающие транзитом, маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;

граждане, вызванные в суд / правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с подтверждающими документами;

лица, у которых есть подтверждающий документ о введении вакцины от COVID-19, представленный на одном из следующих языков: румынском, английском или русском.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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