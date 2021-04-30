Новые меры анти-COVID перед Пасхой: как будут работать церкви в Молдове

Члены Национальной комиссии общественного здоровья прописали в новом постановлении меры, которые нужно соблюдать служителям церквей и прихожанам.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Национальная комиссия общественного здоровья рекомендует деятельность церквей в Молдове осуществлялась с соблюдением мер профилактики и контроля COVID-19.

В тексте документа указано, что "рекомендуется осуществлять деятельность религиозных культов, связанных с организацией религиозных собраний, богослужений и молитв, литургий или других традиционных мероприятий с соблюдением <...> мер профилактики и контроля COVID-19".

Среди этих мер, в частности, допуск внутрь церкви ограниченного числа людей. Так, чтобы на каждого прихожанина приходилось минимум четыре квадратных метра площади. При этом должно соблюдаться безопасное физическое расстояние между людьми – минимум два метра (под исключение попадают служители культа). Необходимо следить за потоком людей, чтобы не допускать скоплений. Служащим церквей нужно в обязательном порядке следить за этим.

На входе в церковь на видном месте должны быть установлены дозаторы с антисептиком для соблюдения гигиены рук.

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"На входе в заведение религиозного культа и на месте организации служб каждый человек обязан продезинфицировать руки", – сказано в документе.

Также на входе у прихожан необходимо замерять температуру тела. "Запрещается доступ внутрь гражданам, у которых есть симптомы респираторной инфекции (кашель, чихание, ринорея) или температура... Ношение защитных масок на протяжении пребывания внутри заведения культа. Маска должна прикрывать рот и нос", – сказано в документе.

Также среди мер указана необходимость размещения правил о соблюдении физической дистанции, об ограниченном доступе в церкви и на площадки, где проводятся службы (в том числе максимальное число лиц, допускаемых одновременно для пребывания на службе), а также об обязанности правильно носить маску, соблюдать правила гигиены рук и этикета при кашле и чихании.

В документе прописана необходимость контроля за здоровьем служителей церквей (в том числе проводя измерение температуры тела в начале и конце рабочего дня". В случае выявления симптомов, характерных для ОРЗ (кашель, чихание, ринорея), человек не допускается к проведению службы. Ему необходимо самоизолироваться и связаться с семейным врачом.

Среди других мер:

избегание контакта с предметами культа, в том числе их целования;

запрет употребления пищи, в том числе ее подачи внутри церкви;

продвижение приветствия между верующими и служителями церкви исключительно через поклон головы, без объятий;

благословение от священника будет даваться/приниматься на расстоянии не менее одного метра;

проведение периодически дезинфекции – раз в 3-4 часа – объектов или поверхностей, с которыми люди часто контактируют (к примеру, дверные ручки, перила, стулья и т. д.);

призыв людей из групп риска, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями избегать многолюдных мест и молиться дома;

откладывание совершения паломничеств;

религиозные мероприятия, проводимые на открытом воздухе, должны проходить с соблюдением физической дистанции между людьми в 1,5 метра.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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