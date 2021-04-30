Новые меры анти-COVID перед Пасхой: как будут работать церкви в Молдове

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Национальная комиссия общественного здоровья рекомендует деятельность церквей в Молдове осуществлялась с соблюдением мер профилактики и контроля COVID-19.
В тексте документа указано, что "рекомендуется осуществлять деятельность религиозных культов, связанных с организацией религиозных собраний, богослужений и молитв, литургий или других традиционных мероприятий с соблюдением <...> мер профилактики и контроля COVID-19".
На входе в церковь на видном месте должны быть установлены дозаторы с антисептиком для соблюдения гигиены рук.
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"На входе в заведение религиозного культа и на месте организации служб каждый человек обязан продезинфицировать руки", – сказано в документе.
Также на входе у прихожан необходимо замерять температуру тела. "Запрещается доступ внутрь гражданам, у которых есть симптомы респираторной инфекции (кашель, чихание, ринорея) или температура... Ношение защитных масок на протяжении пребывания внутри заведения культа. Маска должна прикрывать рот и нос", – сказано в документе.
Также среди мер указана необходимость размещения правил о соблюдении физической дистанции, об ограниченном доступе в церкви и на площадки, где проводятся службы (в том числе максимальное число лиц, допускаемых одновременно для пребывания на службе), а также об обязанности правильно носить маску, соблюдать правила гигиены рук и этикета при кашле и чихании.
В документе прописана необходимость контроля за здоровьем служителей церквей (в том числе проводя измерение температуры тела в начале и конце рабочего дня". В случае выявления симптомов, характерных для ОРЗ (кашель, чихание, ринорея), человек не допускается к проведению службы. Ему необходимо самоизолироваться и связаться с семейным врачом.
Среди других мер:
- избегание контакта с предметами культа, в том числе их целования;
- запрет употребления пищи, в том числе ее подачи внутри церкви;
- продвижение приветствия между верующими и служителями церкви исключительно через поклон головы, без объятий;
- благословение от священника будет даваться/приниматься на расстоянии не менее одного метра;
- проведение периодически дезинфекции – раз в 3-4 часа – объектов или поверхностей, с которыми люди часто контактируют (к примеру, дверные ручки, перила, стулья и т. д.);
- призыв людей из групп риска, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями избегать многолюдных мест и молиться дома;
- откладывание совершения паломничеств;
- религиозные мероприятия, проводимые на открытом воздухе, должны проходить с соблюдением физической дистанции между людьми в 1,5 метра.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.
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