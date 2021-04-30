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Благодатный огонь, Пасха, архивное фото

На Пасху пожарную безопасность в Молдове будут обеспечивать спасатели

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34585679/Na-Paskhu-pozharnuyu-bezopasnost-v-Moldove-budut-obespechivat-spasateli.html

Учитывая, что прихожане будут массово посещать храмы по всей стране, сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы выступили с рекомендациями в области безопасности.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В пасхальную ночь в стране будет организовано дежурство сотрудников Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций для их ликвидации будут задействованы более 500 спасателей и пожарных, а также 150 спецмашин.

"В целях предотвращения опасных ситуаций и пожаров около храмовых сооружений будут нести дежурство 120 сотрудников инспектората. Они будут следить за пожарной ситуацией и обеспечивать безопасное проведение богослужений", - пояснили в службе.

Пожар на складе в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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В целях предотвращения пожаров огнеборцы призывают прихожан, которые пойдут в церкви, не загораживать подъездные пути для автотранспорта своими машинами и избегать столпотворения.

Спасатели просят людей быть осторожными при использовании свечей, особенно при транспортировке Благодатного огня в транспортных средствах, а также при хранении его дома.

Во избежание рискованных ситуаций людям настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила противопожарной защиты, а в случае опасности звонить в службу 112.

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Теги:
спасатели, пожарные

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