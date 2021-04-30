Новые правила работы парикмахерских и салонов красоты в Молдове: что изменилось

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Новый свод правил для парикмахерских и салонов красоты опубликован в свежем постановлении Национальной комиссии общественного здоровья под №54, которое обнародовали в пятницу.
В документе прописано, что "администраторы единиц, которые оказывают парикмахерские и другие косметические услуги, обеспечат выполнение и соблюдение следующих мер контроля и профилактики COVID-19:
- организация оказания услуг лишь по предварительной записи;
- осмотр персонала в начале рабочей смены (замер температуры, состояние здоровья);
- установка на входе в доступных местах дозаторов с дезинфицирующими средствами для обработки рук;
- расположение рабочих мест со строгим соблюдением расстояния между ними не менее двух метров;
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты – халатом, маской, перчатками;
- регулярное проветривание и уборка помещений, не реже одного раза в два часа;
- обработка дезинфицирующими средствами рабочего места после каждого клиента и поверхностей (дверные ручки, выключатели, столы, стулья и прочее);
- обязательное измерение температуры клиентов на входе в парикмахерскую;
- обязательное ношение защитных масок сотрудниками и клиентами. Маска должна прикрывать рот и нос.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.
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