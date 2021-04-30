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Решение комиссии: можно ли гулять в парках и находиться на детских площадках

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (308)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34585983/reshenie-komissii-mozhno-li-gulyat-v-parkakh-i-nakhoditsya-na-detskikh-ploschadkakh.html

В решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья указано, что меры по прогулкам в парках и пребыванию детей на детских площадках носят рекомендательный характер.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала жителям Молдовы старше 63 лет не выходить на улицу без особой необходимости, а также находиться в парках лишь небольшими группами.

В документе указано, что речь идет об общих мерах, применяемых на национальном уровне.

"Рекомендуется находиться в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах) группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи", - сказано в документе.

Кроме того, людям старше 63 лет рекомендуется избегать пребывания вне дома, нахождения в общественных местах без строгой необходимости, за исключением:

"Рекомендуется избегать нахождения детей на детских площадках без присмотра родителей или опекунов. Находящиеся на детских площадках люди должны соблюдать меры безопасности", - говорится в документе.

Кроме того, "сохраняются меры эпидемиологической безопасности, установленные и применяемые в период пандемии. Поэтому по-прежнему необходимо носить защитные маски во всех общественных местах, соблюдать гигиену рук и физическую дистанцию ​​не менее одного метра"

Члены Национальной комиссии общественного здоровья поручили территориальным комиссиям принять решение о введении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на местном уровне в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом превышает 100 случаев инфицирования на 100 000 граждан.

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Церковь в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (308)

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