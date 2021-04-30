Решение комиссии: можно ли гулять в парках и находиться на детских площадках

В решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья указано, что меры по прогулкам в парках и пребыванию детей на детских площадках носят рекомендательный характер.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала жителям Молдовы старше 63 лет не выходить на улицу без особой необходимости, а также находиться в парках лишь небольшими группами.

В документе указано, что речь идет об общих мерах, применяемых на национальном уровне.

"Рекомендуется находиться в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах) группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи", - сказано в документе.

Кроме того, людям старше 63 лет рекомендуется избегать пребывания вне дома, нахождения в общественных местах без строгой необходимости, за исключением:

служебных командировок, когда работу нельзя выполнить дистанционно; выхода за продуктами питания; © Sputnik / Mihai Caraus Изменились правила пересечения границы Молдовы: уточнение властей

обращения за неотложной медицинской помощью;

выхода на улицу по другим обоснованным причинам, когда нельзя отложить решение данного вопроса.

"Рекомендуется избегать нахождения детей на детских площадках без присмотра родителей или опекунов. Находящиеся на детских площадках люди должны соблюдать меры безопасности", - говорится в документе.

Кроме того, "сохраняются меры эпидемиологической безопасности, установленные и применяемые в период пандемии. Поэтому по-прежнему необходимо носить защитные маски во всех общественных местах, соблюдать гигиену рук и физическую дистанцию ​​не менее одного метра"

Члены Национальной комиссии общественного здоровья поручили территориальным комиссиям принять решение о введении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на местном уровне в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом превышает 100 случаев инфицирования на 100 000 граждан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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