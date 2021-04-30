Как будет проходить обучение в школах и вузах после решения комиссии

Физическое присутствие школьников или студентов в учебных заведениях возможно лишь в населенных пунктах с относительно невысоким уровнем заражения.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья коснулись и процессов обучения. Теперь физическое присутствие школьников или студентов в учебных заведениях возможно лишь в населенных пунктах с относительно невысоким уровнем заражения.

Комиссия разрешает дошкольникам, школьникам и студентам физическое присутствие на занятиях только в том случае, если в населенном пункте установлены "зеленый" или "желтый" уровни опасности, то есть заболеваемость коронавирусом составляет не более 49 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Занятия должны проводиться с соблюдением санитарных мер безопасности по борьбе с COVID-19.

Для населенных пунктов, где установлен "оранжевый" уровень опасности, когда заболеваемость за последние 14 дней составляет от 50 до 100 случаев на 100 тысяч населения, действуют следующие правила:

Разрешено физическое присутствие на всех занятиях для дошкольников, учеников начальных классов, выпускников (девятый, десятый, двенадцатый классы, а также тринадцатый класс вечерней школы), также разрешено посещать занятия студентам, которые проходят практику. Ученики остальных классов будут заниматься онлайн. Занятия в учебных заведениях с физическим присутствием должны проводиться с соблюдением санитарных мер безопасности по борьбе с COVID-19.

Для населенных пунктов, где установлен "красный" уровень опасности, когда заболеваемость составляет более 100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, действуют следующие правила:

Для учеников начальных классов, учащихся выпускных классов (девятый, десятый, двенадцатый классы, а также тринадцатый класс вечерней школы), а также студентов, которые проходят практику, возможно установление комбинированного типа обучения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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