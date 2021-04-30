В Приднестровье готовятся к вакцинации "Спутником V": кто в приоритете

В Минздраве региона рассказали, какой из категорий населения будет отдан приоритет при вакцинации российским препаратом и каковы противопоказания для иммунизации.

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр – Sputnik. Медучреждения Приднестровья готовятся к проведению вакцинации российским препаратом "Спутник V". Минздравоохранения уже поручило лечебно-профилактическим учреждениям региона проанализировать списки записавшихся на вакцинацию граждан.

"Сейчас в приоритете приднестровцы, которые еще не болели COVID-19. Первыми привиться смогут люди старше 60 лет, а также те, кто входит в группу риска по хроническим заболеваниям: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение и онкология", - отметили в Минздраве.

Еще одна категория, которые будут прививаться среди первых, - супруги беременных женщин. На первоначальном этапе сотрудники медучреждений будут приглашать на вакцинацию тех, кто отвечает данным критериям.

Ведомство обращает внимание, что у "Спутника V" есть ряд противопоказаний. Это наличие аллергической реакции на один из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию разрешается проводить после нормализации температуры.

"В случае тяжелых поствакцинальных осложнений (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°C) вводить второй компонент "Спутника V" нельзя", - пояснили в Минздраве.

Во второй половине дня в пятницу, 30 апреля, в Молдову ожидается прибытие второй партии транша российской помощи – парного компонента вакцины "Спутник V", часть из которой предполагается отправить в Приднестровье.

В субботу, 24 апреля, в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса.

"Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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