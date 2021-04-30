Чеботарь: о нейтральных номерах и водительских правах для жителей Приднестровья

И. о. вице-премьера Республики Молдова по реинтеграции прокомментировала вопрос, связанный с нейтральными номерными знаками, позволяющими приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Тема выдачи нейтральных номерных знаков, позволяющих приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям, обсуждается экспертами обоих берегов Днестра. Об этом заявила исполняющий обязанности вице-премьера Республики Молдова по реинтеграции Ольга Чеботарь в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.

"Тематика с нейтральными номерами находится в поле зрения с 2018 года, когда было подписано протокольное решение. С того времени до настоящего момента получили нейтральные номера порядка пяти тысяч человек – примерно 4% от необходимого числа. Это не так много. Но отмечу, что эти нейтральные номера в большинстве своем получают граждане, которым нужно выезжать и участвовать в международном трафике. Не каждый житель Приднестровского региона выезжает в другие страны", – сказала Чеботарь.

Красносельский: нейтральные номера – тема будущих переговоров Кишинева и Тирасполя>>>

По ее словам, важно, что динамика выдачи нейтральных номерных знаков начала расти с января нынешнего года.

"После 1 сентября не будет означать, что человек не сможет получить эту услугу. После 1 сентября каждый желающий также сможет обратиться в центры регистрации, которые находятся в Рыбнице и Тирасполе, чтобы получить нейтральные номерные знаки", – подчеркнула и. о. вице-премьера.

По ее словам, цены на эту слугу не такие высокие. "Обсуждаем с экспертами с обоих берегов Днестра, и в рамках рабочих групп по вопросам автотранспорта поставлена цель решить до 1 сентября технические проблемы, которые не были решены с 2018 года. Пришли к общему знаменателю с Агентством государственных услуг, чтобы сроки выдачи сократились до 10 и 20 дней, а также пересмотреть стоимость", – отметила Чеботарь.

По ее словам, рабочая группа, связанная с вопросами автотранспорта, самая активная, так как в ней обсуждаются нейтральные номерные знаки.

Она обратила внимание и на тему с водительскими правами. "Это актуальный вопрос. Необходимо признать, что Республика Молдова создала все необходимые предпосылки, чтобы жители Приднестровья могли получить молдавские водительские права. До настоящего времени 36 тысяч жителей получили эти права. Если говорить о периоде с 2018 года, то речь идет о 16 тысячах человек. Для них были созданы возможности – они обращаются на основе заявления, без сдачи экзаменов и получают водительские права молдавского образца, с которыми могут отправиться за границу", – добавила и. о. вице-премьера.

Пункты регистрации действуют в Приднестровье с сентября 2018 года. Всего их открыто два – в Рыбнице и Тирасполе. Там можно получить нейтральные номера, позволяющие приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova