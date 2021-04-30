Рекомендации для транспортников - как будут осуществляться перевозки

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Физические и юридические лица, осуществляющие перевозку пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом в местном, муниципальном/районном/межрайонном/международном сообщении, а также смежные виды деятельности (автобусные/железнодорожные станции, станции техосмотра автомобилей и т. д.), должны обеспечить строгое соблюдение следующих мер профилактики и контроля заражения COVID-19:
- Защиту персонала, осуществляющего перевозку автомобильным транспортом и смежные виды деятельности, с помощью: защитного снаряжения (маски, перчатки); дезинфицирующих средств (для рук и поверхностей); ежедневной проверки в начале рабочей смены (измерение температуры тела, оценка состояния здоровья).
- Корректировку графика поездок и количества транспортных единиц с учетом необходимости в часы пик.
- Самоконтроль состояния здоровья персонала в течение рабочего дня с информированием работодателя.
- Увеличение до максимума числа авторизированных автовокзалов и станций, касс по продаже билетов пассажирам.
- Постоянный контроль потока людей и недопущение возникновения их массового скопления.
- Обязательное ношение защитных масок водителями транспортных средств, кондукторами и пассажирами во время поездки.
- Соблюдение правил по очистке, дезинфекции поверхностей на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте в начале рабочего времени, а также после каждого маршрута/рейса, выполняемых на конечной станции.
- Проверку транспортными операторами температуры пассажиров при посадке людей на автомобильный или железнодорожный транспорт, выполняющий рейсы международного сообщения. Температура тела пассажиров не должна превышать 37 градусов по Цельсию.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.
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