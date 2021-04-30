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Общественный транспорт

Рекомендации для транспортников - как будут осуществляться перевозки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (308)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34587618/Rekomendatsii-dlya-transportnikov---kak-budut-osuschestvlyatsya-perevozki.html

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья опубликовала новые рекомендации для лиц, осуществляющих перевозки. Правила опубликованы в актуальном постановлении комиссии, которое было обнародовано 30 апреля.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Физические и юридические лица, осуществляющие перевозку пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом в местном, муниципальном/районном/межрайонном/международном сообщении, а также смежные виды деятельности (автобусные/железнодорожные станции, станции техосмотра автомобилей и т. д.), должны обеспечить строгое соблюдение следующих мер профилактики и контроля заражения COVID-19:

  • Защиту персонала, осуществляющего перевозку автомобильным транспортом и смежные виды деятельности, с помощью: защитного снаряжения (маски, перчатки); дезинфицирующих средств (для рук и поверхностей); ежедневной проверки в начале рабочей смены (измерение температуры тела, оценка состояния здоровья).
  • Корректировку графика поездок и количества транспортных единиц с учетом необходимости в часы пик.
  • Самоконтроль состояния здоровья персонала в течение рабочего дня с информированием работодателя.
  • Увеличение до максимума числа авторизированных автовокзалов и станций, касс по продаже билетов пассажирам.
  • Постоянный контроль потока людей и недопущение возникновения их массового скопления.
  • Обязательное ношение защитных масок водителями транспортных средств, кондукторами и пассажирами во время поездки.
  • Соблюдение правил по очистке, дезинфекции поверхностей на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте в начале рабочего времени, а также после каждого маршрута/рейса, выполняемых на конечной станции.
  • Проверку транспортными операторами температуры пассажиров при посадке людей на автомобильный или железнодорожный транспорт, выполняющий рейсы международного сообщения. Температура тела пассажиров не должна превышать 37 градусов по Цельсию.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Минус ограничения: какие изменения вступают в силу в Молдове с 26 апреля

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (308)

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