Рекомендации для транспортников - как будут осуществляться перевозки

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Физические и юридические лица, осуществляющие перевозку пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом в местном, муниципальном/районном/межрайонном/международном сообщении, а также смежные виды деятельности (автобусные/железнодорожные станции, станции техосмотра автомобилей и т. д.), должны обеспечить строгое соблюдение следующих мер профилактики и контроля заражения COVID-19:

Защиту персонала, осуществляющего перевозку автомобильным транспортом и смежные виды деятельности, с помощью: защитного снаряжения (маски, перчатки); дезинфицирующих средств (для рук и поверхностей); ежедневной проверки в начале рабочей смены (измерение температуры тела, оценка состояния здоровья).

Корректировку графика поездок и количества транспортных единиц с учетом необходимости в часы пик.

Самоконтроль состояния здоровья персонала в течение рабочего дня с информированием работодателя.

Увеличение до максимума числа авторизированных автовокзалов и станций, касс по продаже билетов пассажирам.

Постоянный контроль потока людей и недопущение возникновения их массового скопления.

Обязательное ношение защитных масок водителями транспортных средств, кондукторами и пассажирами во время поездки.

Соблюдение правил по очистке, дезинфекции поверхностей на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте в начале рабочего времени, а также после каждого маршрута/рейса, выполняемых на конечной станции.

Проверку транспортными операторами температуры пассажиров при посадке людей на автомобильный или железнодорожный транспорт, выполняющий рейсы международного сообщения. Температура тела пассажиров не должна превышать 37 градусов по Цельсию.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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