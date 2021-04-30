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Летняя терраса

Власти Комрата разрешили местным кафе и ресторанам работать до полуночи

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (308)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34587642/Vlasti-Komrata-razreshili-mestnym-kafe-i-restoranam-rabotat-do-polunochi.html

Такое решение было принято как ответ на просьбы предпринимателей о помощи в непростое для них время.

КОМРАТ, 30 апр - Sputnik, Максим Топал. Заявление с просьбой о пересмотре графика работы заведений для отдыха горожан в примэрию муниципия Комрат подала группа местных рестораторов.

По словам предпринимателя Николая Кары, в подавляющем большинстве заведений отдыха на сегодняшний день сложилась "критическая ситуация".

"Где-то по электричеству, где-то по зарплатам. А налоговая инспекция требует, чтобы выплаты от нас шли в срок", - говорит бизнесмен.

Сделать же это вовремя не представляется возможным. Проблема в совсем небольшом количестве посетителей и запрете на деятельность в вечернее время.

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© Sputnik / Maxim Topal
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"Наша местная комиссия по ЧС и мунсовет должны быстрее реагировать на изменения в законодательстве. К примеру, ограничения отменили, а полиция все еще ходит и требует от нас соблюдать ограничения, говоря, что никаких документов они не получали. Вы должны понимать, что работа ресторана в Кишиневе и Комрате отличается, у нас нет такого большого потока клиентов. Чтобы восстановить клиентов на том уровне, какой был до пандемии, нам придется работать целый год", - добавил Николай Кара.

Муниципальный советник Сергей Кюлафлы озвучил требования предпринимателей – разрешить работу заведений "хотя бы до 24.00".

"Мы должны помочь им в сложные времена", - сказал советник.

Большинством голосов муниципальный совет разрешил всем городским кафе и ресторанам работать до полуночи при условии строгого соблюдения эпидемиологических мер.

В случае разногласий с возможными в будущем решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья это решение мунсовета Комрата может быть скорректировано.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (308)

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