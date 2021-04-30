Власти приняли решение по работе рынков, магазинов, кафе и торговых центров

Соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение защитных масок и дезинфекция помещений – основные требования к работе предприятий общепита и торговых точек.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья нет ограничений по времени работы предприятий розничной торговли, рынков и торговых центров, но при этом комиссия обязала администрацию обеспечить соблюдение защитных мер.

В документе уточняется, что администраторы указанных предприятий "должны обеспечить соблюдение мер по предотвращению распространения и контролю за COVID-19". Общие правила – обязательная дезинфекция помещений, контроль состояния здоровья сотрудников и недопущение очередей.

Предприятия розничной торговли

Администрация указанных торговых точек должна обеспечить равномерный доступ посетителей/покупателей на территорию.

"Допускать в управляемые торговые точки ограниченное количество посетителей/покупателей с учетом нахождения одного человека на 4 квадратных метра торговой площади. Дети до 10 лет допускаются в торговые точки вместе со взрослыми", - сказано в решении комиссии.

Кроме того, во всех подобных торговых точках должен обязательно быть санитайзер.

Согласно документу, посетители должны находиться в торговых точках в защитных масках, за исключением детей младше 5 лет. На входе у всех будут проверять температуру. При превышении нормы вход запрещается.

"Персонал торговых точек должен быть в защитных масках. Работать обязано максимальное количество касс, особенно в часы пик, чтобы не допускать очередей. Работники торговых точек должны предупреждать клиентов о необходимости соблюдения социальной дистанции не менее 1 метра, за исключением членов семьи и групп не более 3 человек", - говорится в решении НЧКОЗ.

Работа рынков

В данном случае действуют схожие меры:

Покупателей обязаны предупреждать о необходимости соблюдать дистанцию не менее 1 метра. © Sputnik / Mihai Caraus Решение комиссии: можно ли гулять в парках и находиться на детских площадках

На рынках покупатели должны находиться в защитных масках, кроме детей младше 5 лет.

Также на входе у посетителей обязаны проверить температуру. При превышении нормы вход запрещается.

Торговые места должны располагаться на дистанции не менее двух метров друг от друга.

Вход и выход необходимо разделить.

Деятельность кафе и ресторанов

Правила для администраторов предприятий общественного питания примерно такие же:

На входе у посетителей должны измерять температуру тела. Если норма будет превышена, то вход будет запрещен.

Дистанция между посетителями должна быть не менее одного метра. За столом могут находиться не более 4 человек, за исключением членов одной семьи.

После каждого клиента необходимо провести обработку стола дезинфицирующим средством.

Правила работы торговых центров

По решению комиссии измерение температуры у посетителей является обязательным. Находиться в торговых центрах люди должны в защитных масках, за исключением детей младше 5 лет.

Дистанция между посетителями может быть не менее 1 метра, за исключением членов семьи.

В случае с торговыми центрами также действует мера по допуске ограниченного количества посетителей – нахождение одного человека на 4 квадратных метра торговой площади.

Также у входов в торговые центры должна быть размещена информация о количестве посетителей, которые могут одновременно находиться внутри. В туалеты и лифты, по решению комиссии, обязаны допускать ограниченное количество посетителей.

Кроме того, вход и выход в торговые центры должны быть разделены.

Члены НЧКОЗ также поручили территориальным комиссиям принять решение о введении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на местном уровне в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом превышает 100 случаев инфицирования на 100 000 граждан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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