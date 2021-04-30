Чеботарь: нужно восстановить свободное передвижение между берегами Днестра

И. о. вице-премьера Республики Молдова по реинтеграции прокомментировала вопрос, связанный с восстановлением свободного передвижения между правым и левым берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Свободное передвижение между обоими берегами Днестра должно быть восстановлено. Об этом заявила исполняющий обязанности вице-премьера Республики Молдова по реинтеграции Ольга Чеботарь в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.

Она напомнила, что лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил на прошлой неделе о решении, что с 30 апреля по 11 мая установлено свободное передвижение между обоими берегами Днестра.

"Мы приветствовали это решение и, думаю, это приветствовали все граждане. Надеюсь, что после 11 мая ситуация останется такой же. Видим, что эпидемиологическая ситуация в стране не такая тяжелая, как была месяц назад… Люди вакцинируются. И эти препятствия в свободном передвижении, думаю, не должны сохраняться. Они должны быть сняты, чтобы люди могли передвигаться с одного берега на другой. В период пасхальных праздников у граждан есть такая возможность", – сказал Чеботарь.

Вопрос о возвращении к свободному передвижению, как уточнила и. о. вице-премьера, поднимался и в ее беседе со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг в марте.

"Обратила внимание на то, что должно быть восстановлено свободное передвижение между обоими берегами Днестра. Для нас это цель. И нам нужна поддержка со стороны наших внешних партнеров по этому вопросу", – добавила Чеботарь.

В связи с тем, что на пасхальные праздники в Приднестровье вернули обычный режим проезда на территорию региона, неделю назад Кишинев выступил с предложением продления такого решения Тирасполя. В ответ от приднестровской стороны поступило сообщение о том, что будет изучена возможность возврата к механизму передвижения граждан, действовавшему до периода установления карантинного режима, в случае если продолжится тенденция к снижению заражения COVID-19.

С 30 апреля по 11 мая включительно каждый сможет въезжать на территорию Приднестровья и выезжать с нее без специальных разрешений.

Проезд будет осуществляться по правилам, действовавшим до момента введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, то есть без необходимости согласования с Оперативным штабом и помещения на самоизоляцию на 14 суток или предъявления отрицательных ПЦР-тестов.

При этом гражданам необходимо будет иметь при себе действительные документы и средства индивидуальной защиты – маски, перчатки.

Пропуск тех, кто намерен въезжать на территорию региона после 11 мая, будет осуществляться в соответствии с требованиями соблюдения ограничительных мероприятий, действующих в период карантина.

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