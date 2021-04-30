И. о. премьера Молдовы привился от COVID-19: какую вакцину он выбрал

Исполняющий обязанности главы правительства Молдовы утверждает, что вакцинация – единственный и эффективный способ добиться коллективного иммунитета на национальном уровне и остановить распространение вируса.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина.

"И. о. премьер-министра Аурелиу Чокой вакцинирован сывороткой от COVID, произведенной Sinopharm", – отметили в правительстве.

По словам и.о. главы правительства, вакцинация – единственный и эффективный способ добиться коллективного иммунитета на национальном уровне.

"Решил сделать прививку, чтобы защитить себя, свою семью, а также людей, с которыми я работаю. Твердо верю, что иммунизация - это единственный и самый быстрый шанс вернуться к нормальной жизни", – сказал Чокой.

Он выразил уверенность, что усилия ученых по поиску эффективных способов борьбы с вирусом SARS-Cov-2 уже дают ощутимые результаты, а у массовой вакцинации нет альтернативы.

И. о. главы молдавского кабмина призвал граждан продолжать соблюдать все меры предосторожности для защиты здоровья и обращаться к вакцинации.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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