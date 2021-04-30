Белый и нарядный: в Кишинев отправился первый двухзвенный троллейбус из Италии

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Первый современный двухзвенный троллейбус, приобретенный у компании в Италии, отправился в Кишинев. Ожидается, что он прибудет в конце следующей недели, после чего пройдет технические проверки и обкатку при Управлении электротранспорта.

"Второй двухзвенный троллейбус из Италии отправится к нам в понедельник. Эти троллейбусы 2014 года выпуска, пробег составляет 200 км, то есть они практически новые. Их первоначальная цена превышала 700 тысяч евро, текущая складская стоимость - 315 000 евро. Мы приобрели их за 50 000 евро", - пояснил примар Кишинева Ион Чебан.

В публикации на своей странице в соцсети он также отметил, что пол в этих троллейбусах занижен по всей длине салона, есть системы кондиционирования воздуха и автономного хода, кузов защищен от коррозии.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Троллейбус готовят к отправке в Кишинев

"Потребление электроэнергии у новых транспортных средств ниже, чем у старых троллейбусов, которые курсируют по улицам Кишинева", - подчеркнул мэр.

В настоящее время парк Управления электротранспорта насчитывает 392 троллейбуса, в том числе 18 двухзвенных.

Шесть двухзвенных троллейбусов марок ЗиУ и ЮМЗ произведены в 1995–1996 годах, срок их эксплуатации составляет 25–26 лет, а значит, они морально устарели и представляют опасность для пассажиров.

За последние полгода в Кишинев привезли 15 новых троллейбусов из Беларуси и 25 из Латвии. Также сегодня в ремонтной мастерской собирают еще 10 новых троллейбусов типа АКСМ с автономным ходом.

"В настоящее время мы ищем лучшие предложения по покупке автобусов с пробегом, чтобы обеспечить транспортом населенные пункты муниципия", - отметил градоначальник.

Уже определен и победитель тендера на закупку 100 новых автобусов. В ближайшее время ожидается решение по этому поводу Национального агентства по разрешению споров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova