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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Минздрав Молдовы: вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (311)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34589262/Minzdrav-Moldovy-vaktsina-Sputnik-V-bezopasna-i-effektivna.html

В молдавском Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты высказались по поводу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" безопасна и эффективна. Об этом написано на официальной странице Минздрава Молдовы в Facebook.

"Вакцина "Спутник V" – безопасная и эффективная вакцина с эффективностью 91,6% против COVID-19 и 100% против тяжелых форм COVID-19", – сказано в заявлении Минздрава.
Пост Минздрава Молдовы о вакцине Спутник V
© Screenshot / Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Пост Минздрава Молдовы о вакцине "Спутник V"

На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.

Партия вакцины Sputnik V
© Sputnik / Магда Гибелли
Парламент: второй транш вакцины "Спутник V" поступит в Молдову 30 апреля

"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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В субботу, 24 апреля, в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья", препарат предоставляется в порядке гуманитарной помощи. А 30 апреля ожидается поставка в республику второго транша вакцины "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (311)

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