Минобразования Молдовы приняло решение по курсовым для старшеклассников

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Во всех образовательных учреждениях Молдовы, где есть лицейские классы, независимо от формы деятельности, семестровые курсовые летней сессии и практический тест по дисциплинам, относящимся к области спорта и искусства, отменяются. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований РМ.

"Приказ об этом подписала министр образования, культуры и науки Лилия Погольша. Он был направлен в местные органы сферы просвещения, чтобы довести информацию до сведения всех руководителей образовательных учреждений и учителей", - отметили в ведомстве.

Решение было принято после консультаций с дидактическим сообществом страны с учетом того, что учащиеся X-XI классов были вовлечены в образовательный процесс преимущественно дистанционно.

В результате средний балл по изучаемым в лицейских классах предметам, по которым предстояла организация защиты курсовых на летней сессии 2021 года, будет рассчитываться на основе среднего арифметического текущих оценок, полученных во втором семестре.

Министерство образования, культуры и исследований призывает учителей сосредоточить свои усилия на образовательном процессе по изучаемым дисциплинам в соответствии с Рамочным планом и дисциплинарной программой, а также рекомендует старшеклассникам установить приоритеты и приложить усилия для достижения хороших результатов в обучении.

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