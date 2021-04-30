В Приднестровье увеличат размер пенсий: перерасчет проведут с 1 апреля

Такое решение было принято на заседании законодательного собрания региона по инициативе приднестровского лидера.

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр – Sputnik. Законодательное собрание Приднестровья приняло проект о повышении с 1 апреля 2021 года пенсионных выплат приднестровцам на 5%. С такой инициативой обратился к депутатам лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Депутатский корпус только что проголосовал за мое предложение увеличить с 1 апреля на 5% размер пенсий. Поддержана также инициатива о запуске механизма доплат пенсионерам за повышенный трудовой стаж", – сообщил в соцсети приднестровский лидер.

Для назначения базисной трудовой пенсии мужчинам необходимо отработать 25 лет, женщинам – 20. При этом 63 000 приднестровцев имеют больший стаж, и все они теперь будут ежемесячно получать доплату – 0,5% – за каждый год, отработанный сверх основного норматива, предусмотренного для начисления трудовой пенсии.

"Считаю такой подход справедливым. Благодарю правительство и Верховный Совет за поддержку этой социально значимой инициативы и совместную работу, проделанную для ее принятия", – подчеркнул Красносельский.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после принятия изменений с 1 апреля 2021 года минимальный размер пенсии по возрасту составит 693 приднестровских рубля, что на 33 рубля выше ранее установленного минимального размера пенсии по возрасту.

Проект закона предусматривает установление дополнительной суммы к пенсии получателям, у которых общий трудовой стаж превышает требуемый, за один год – 3,46 рубля. Дополнительные суммы к пенсии в зависимости от наличия общего трудового стажа могут составлять от 3,46 до 69,20 рубля.

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