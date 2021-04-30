16:37 30 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Посетитель в одном из управлений Пенсионного Фонда РФ, фото из архива

В Приднестровье увеличат размер пенсий: перерасчет проведут с 1 апреля

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
Получить короткую ссылку
3410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34590633/pridnestrove-uvelichat-razmer-pensiy-raschety-budut-provoditsya-s-1-aprelya.html

Такое решение было принято на заседании законодательного собрания региона по инициативе приднестровского лидера.

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр – Sputnik. Законодательное собрание Приднестровья приняло проект о повышении с 1 апреля 2021 года пенсионных выплат приднестровцам на 5%. С такой инициативой обратился к депутатам лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Депутатский корпус только что проголосовал за мое предложение увеличить с 1 апреля на 5% размер пенсий. Поддержана также инициатива о запуске механизма доплат пенсионерам за повышенный трудовой стаж", – сообщил в соцсети приднестровский лидер.

Для назначения базисной трудовой пенсии мужчинам необходимо отработать 25 лет, женщинам – 20. При этом 63 000 приднестровцев имеют больший стаж, и все они теперь будут ежемесячно получать доплату – 0,5% – за каждый год, отработанный сверх основного норматива, предусмотренного для начисления трудовой пенсии.

Пункт обмена валюты в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что будет с экономикой Молдовы: прогнозы властей и мнения экспертов

"Считаю такой подход справедливым. Благодарю правительство и Верховный Совет за поддержку этой социально значимой инициативы и совместную работу, проделанную для ее принятия", – подчеркнул Красносельский.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после принятия изменений с 1 апреля 2021 года минимальный размер пенсии по возрасту составит 693 приднестровских рубля, что на 33 рубля выше ранее установленного минимального размера пенсии по возрасту.

Проект закона предусматривает установление дополнительной суммы к пенсии получателям, у которых общий трудовой стаж превышает требуемый, за один год – 3,46 рубля. Дополнительные суммы к пенсии в зависимости от наличия общего трудового стажа могут составлять от 3,46 до 69,20 рубля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мэрия Кишинева окажет отдельным категориям жителей финансовую помощь на Пасху
Телефонные мошенники ограбили молдавского пенсионера на 10 тысяч долларов
Теги:
пенсии, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Подготовка к пасхе Кишинев 29 апреля 2021
Фото: Кишинев готовится к пасхальным праздникам
Iceland: Lava flows from erupting fissure of Fagradalsfjall volcano
Видео: люди и лава – сотни туристов приходят посмотреть на извержение вулкана
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться