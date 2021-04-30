ЦИК: избиратели могут предварительно зарегистрироваться на досрочные выборы

Молдавский Центризбирком отмечает, что граждане могут записаться двумя способами: зарегистрироваться можно онлайн или подать заявления в ЦИК, молдавскую дипмиссию или консульство.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Граждане Молдовы, которые находятся за границей, а также жители Приднестровского региона, желающие принять участие в досрочных парламентских выборах, могут для этого предварительно зарегистрироваться, сообщили в Центризбиркоме республики в пятницу.

"Центральная избирательная комиссия напоминает гражданам Молдовы с правом голоса, которые находятся за границей или проживают на территории населенных пунктов левого берега Днестра, желающих проголосовать на досрочных парламентских выборах 11 июля, что можно предварительно зарегистрироваться", – сказано в заявлении ЦИК.

В структуре отметили, что регистрации, оформленные для предыдущих национальных выборов, остаются действительными, за исключением случаев, когда избиратели намерены голосовать в другом населенном пункте за пределами страны, где будут открыты электоральные участки. В такой ситуации избиратели могут внести изменения в указанные ранее данные.

"Предварительная регистрация – один из важных критериев, лежащих в основе решения ЦИК об открытии избирательных участков за границей, а также на территории Республики Молдова для граждан с правом голоса в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье), муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района. Процедура завершается за 45 дней до даты выборов", – уточнили в Центризбиркоме.

Для предварительной регистрации с целью голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля нужно заполнить онлайн-формуляр в разделе "Предварительная регистрация" на странице www.alegator.md и следовать инструкциям по ее заполнению. Зарегистрироваться можно, также подав заявление в письменном виде, подписанное индивидуально или коллективно, в ЦИК и/или дипломатические миссии, консульские учреждения Республики Молдова.

"Отметим, что предварительная регистрация носит информативный характер и не накладывает определенных обязательств на избирателей", – уточнили в Центризбиркоме.

Напомним, досрочные выборы в законодательный орган республики назначены на 11 июля. Об этом на брифинге 28 апреля объявила президент Молдовы Майя Санду, подписав указ о роспуске парламента.

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