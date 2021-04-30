ANSA пресекла провоз в Молдову партии испорченного арахиса

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов обнаружили испорченный товар в результате проверки на таможне.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) пресекли ввоз партии испорченного арахиса на территорию Молдовы. Случилось это на пункте пограничного контроля Тудора-Староказачье.

"Партию очищенного арахиса весом 26 000 килограммов с признаками порчи инспекторы ANSA обнаружили после обычной проверки", – пояснили в агентстве.

Арахис, упакованный в тканевые мешки по 25 килограммов, был импортирован из Индии и должен был направиться на реализацию на рынки Республики Молдова. Проверки показали, что продукт большей частью поражен плесенью.

Исходя из этих обстоятельств, ANSA запретила импорт испорченного арахиса. Как сообщают в агентстве, партия должна быть возвращена в страну происхождения, чтобы не подвергать опасности здоровье местных потребителей.

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