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Арахис

ANSA пресекла провоз в Молдову партии испорченного арахиса

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34591411/ansa-presekla-provoz-v-moldovu-partii-isporchennogo-arakhisa.html

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов обнаружили испорченный товар в результате проверки на таможне.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) пресекли ввоз партии испорченного арахиса на территорию Молдовы. Случилось это на пункте пограничного контроля Тудора-Староказачье.

"Партию очищенного арахиса весом 26 000 килограммов с признаками порчи инспекторы ANSA обнаружили после обычной проверки", – пояснили в агентстве.

Арахис, упакованный в тканевые мешки по 25 килограммов, был импортирован из Индии и должен был направиться на реализацию на рынки Республики Молдова. Проверки показали, что продукт большей частью поражен плесенью.

Инспекторы ANSA пресекли ввоз партии испорченного арахиса
© Photo : Facebook / Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Инспекторы ANSA пресекли ввоз партии испорченного арахиса

Исходя из этих обстоятельств, ANSA запретила импорт испорченного арахиса. Как сообщают в агентстве, партия должна быть возвращена в страну происхождения, чтобы не подвергать опасности здоровье местных потребителей.

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Теги:
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