Правила работы спортзалов и бассейнов в Молдове: что изменилось

В свежем постановлении Национальной комиссии общественного здоровья под №54, которое обнародовали в пятницу, указаны правила работы для спортивных центров, спортплощадок и бассейнов.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Администраторы спортивных центров, спортплощадок и бассейнов должны обеспечить выполнение и контроль соблюдения мер по профилактике и предотвращению распространения коронавируса. Об этом сказано в постановлении Национальной комиссии общественного здоровья под №54, которое обнародовали в пятницу.

В документе прописано, что "администраторы спортивных центров, спортплощадок и спортивных бассейнов в процессе организации индивидуальных тренировок и контактов должны обеспечить выполнение и контроль соблюдения следующих мер по профилактике и контролю COVID-19:

информирование тренеров и спортсменов о рекомендациях по санитарно-эпидемиологическим нормам, применяемых для снижения распространения инфекции COVID-19;

проветривание всех помещений, включая кабинеты сотрудников и раздевалки;

дезинфекция раздевалок и спортивного инвентаря в конце каждой тренировки;

обеспечение персонала печатками, масками, санитайзерами;

размещение у входа в спортивное учреждение емкостей с дезинфицирующим средством для обработки рук;

размещение у входа в спортивное учреждение информационных листовок о правилах гигиены, максимальном числе посетителей, которые могут одновременно находиться в зале, об обязательстве соблюдать физическую дистанцию ​​не менее одного метра;

введение четких протоков по уборке и дезинфекции как в зонах пользования, так и для используемых материалов и инвентаря;

составление и строгое соблюдение графика тренировок. Совместная организация тренировок будет разрешена только при наличии нескольких тренировочных площадок;

предоставление доступа внутри объекта в зависимости от вместимости спортивного центра / площадки, чтобы избежать скопления на основе предварительной записи, рассчитанной таким образом, чтобы между группами было достаточно времени для дезинфекции пространства и поверхностей".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova