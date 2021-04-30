20:10 30 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева приземлился борт с новой партией вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
228 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/18/34518626.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34591517/v-aeroportu-kishineva-prizemlilsya-bort-s-novoy-partiey-vaktsiny-sputnik-v.html

В международном аэропорту Кишинева приземлился борт со второй партией вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева прибыл самолет с российской вакциной "Спутник V".

Sputnik Молдова вел прямую трансляцию события. 

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.

Партия вакцины Sputnik V
© Sputnik / Магда Гибелли
Парламент: второй транш вакцины "Спутник V" поступит в Молдову 30 апреля

"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Приднестровье готовятся к вакцинации "Спутником V": кто в приоритете
Минздрав Молдовы: вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Подготовка к пасхе Кишинев 29 апреля 2021
Фото: Кишинев готовится к пасхальным праздникам
Видео: как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
Видео: как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться