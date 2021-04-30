ЦИК определил, во сколько обойдутся досрочные парламентские выборы в Молдове

Члены Центральной избирательной комиссии собрались на экстренное заседание, чтобы утвердить и передать в правительство предварительную смету расходов на проведение парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов, которые запланированы в республике на 11 июля.

"Утверждается предварительная смета расходов для организации и проведении досрочных парламентских выборов 11 июля на общую сумму 125 миллионов 46,7 тысячи леев", – заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил.

По его словам, эти деньги включают затраты на деятельность ЦИК, окружных избирательных советов второго уровня, электоральных бюро участков для голосования внутри страны и за рубежом, а также расходы на средства защиты анти-COVID и на деятельность Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии.

Проект предварительной сметы расходов для организации и проведения выборов будет передан правительству.

Напомним, досрочные выборы в законодательный орган республики назначены на 11 июля. Об этом на брифинге 28 апреля объявила президент Молдовы Майя Санду, подписав указ о роспуске парламента.

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