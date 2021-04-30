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Люди и общественный транспорт. Архивное фото

Важно: в Кишиневе меняются маршруты общественного транспорта

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34592070/vazhno-v-kishineve-menyayutsya-marshruty-obschestvennogo-transporta.html

Столичная администрация предупреждает о временном изменении маршрутов некоторых троллейбусов, автобусов и маршруток.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. С 1 по 31 мая по столичной улице И. Крянгэ приостановят движение транспорта на участке между улицами Алба-Юлия и Е. Кока. Под исключение попадает общественный транспорт в направлении улицы Алба-Юлия.

Такая мера связана с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы И. Крянгэ, включающего реабилитацию водопровода и канализационных сетей.

Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

— открыт дополнительный троллейбусный маршрут D по следующему маршруту: улицы Алба-Юлия, Конституции, В. Лупу, Т. Владимиреску (фабрика "Aschim"), В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, А.Каондэ, И. Крянгэ, Алба Юлия. Количество транспортных единиц будет определяться по мере необходимости;

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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— маршрут троллейбуса №1 изменят следующим образом: в направлении сектора Буюканы — с бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, Т. Владимиреску; в направлении центра города — с улицы Т. Владимиреску по улицам В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

— троллейбусный маршрут №3 будет выглядеть следующим образом: в направлении улицы Алба-Юлия по существующему маршруту; в направлении центра – с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, Т. Владимиреску (фабрика Aschim), В. Лупу и далее по установленному маршруту;

— маршрут троллейбусов №4: в направлении сектора Буюканы — с улицы В. Лупу по улицам Т. Владимиреску (фабрика "Aschim"), а в сторону центра города — с улицы Т. Владимиреску по улице В. Лупу и далее по установленным маршрутам;

— троллейбусный маршрут №21 сократят – от площади Д. Кантемира он ходит до улицы Барьера Скулень;

— маршрут троллейбуса №22 укорочен – от площади Д. Кантемира до парка "Алунелул";

Ион Чебан
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— троллейбусный маршрут №27 приостановлен;

— маршрут троллейбуса №35 изменится следующим образом: с улицы Т. Владимиреску по улице В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

— маршрут автобуса №11 сокращен до Площади объединения;

— маршрут автобуса №26 изменится следующим образом: в направлении улицы Алба-Юлия по установленному ранее маршруту, а в сторону центра города – с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

— маршрут микроавтобусов №1 и 125 претерпит следующие корректировки: в направлении сектора Буюканы – по установленному ранее маршруту, а в направлении центра города – с Площади объединения по улицам Конституции, В. Лупу, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

Ремонт дороги улица Ион Крянгэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Больше года в процессе ремонта: как изменится улица Иона Крянгэ

— микроавтобусы №103 будут следовать в направлении сектора Буюканы по ранее установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы В. Белинского по улицам И. Некулче, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

— маршрутки №121 и 172 будут ездить в направлении сектора Буюканы по ранее установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы Алба-Юлия по улицам И. Пеливан, В. Белинского, И. Некулче, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

— маршрут микроавтобусов №124: в направлении сектора Буюканы – по ранее установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы И. Пеливан по улицам В. Белинского, И. Некулче, Е. Кока и далее по установленному маршруту;

— микроавтобусы №174: в направлении сектора Буюканы – по ранее установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы Корнулуй по улицам В. Лупу, В. Белинского, И. Раду, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту; 

— маршрутки №185 будут следовать в направлении сектора Буюканы по ранее установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы Кодрилор по улицам Т. Владимиреску, И. Крянгэ, Конституцией, В. Лупу и далее по установленному маршруту. 

В примэрии подчеркнули, что водителям, пересекающим зоны, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объезжать эти районы.

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