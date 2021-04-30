Принято решение: в Кишиневе – "красный код", введен ряд ограничений

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Кишиневе сохранено чрезвычайное положение в области общественного здоровья. Такое решение в пятницу приняла территориальная чрезвычайная комиссия.

Согласно документу, во всех общественных местах обязательным остается ношение защитных масок, в том числе на улице и в общественном транспорте. Также следует сохранять социальную дистанцию в 1 метр.

Всем предприятиям розничной торговли предписано обеспечить соблюдение мер по предотвращению распространения и контролю за COVID-19.

Список ограничений

Вводятся ограничения на работу ночных клубов (диско-баров, ночных клубов, караоке, дискотек и клубов).

Запрещается обслуживание в предприятиях общественного питания (типы – рестораны, бары, столовые, кафе), а также предоставление аналогичных услуг на заправках и в аэропорту с 22.00 до 07.00. Исключение делается для продажи продуктов навынос и осуществления доставки.

В заведениях общественного питания запрещено проведение торжественных мероприятий, свадеб, кумэтрий, празднование дней рождения и других подобных событий.

Также не разрешается проводить в закрытых помещениях выставки, фестивали, сельскохозяйственные ярмарки и коммерческие мероприятия.

Запрещено проведение мероприятий с присутствием зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры.

Со 2 по 10 мая в Кишиневе запрещен доступ на кладбища, кроме участия в похоронных процессиях.

График работы торговых точек

Рынки в Кишиневе будут работать с 06.00 до 18.00. Санитарный день – по понедельникам.

На рынках покупатели должны находиться в защитных масках, кроме детей 5 лет и младше. Также на входе у посетителей обязаны проверить температуру. При превышении нормы вход запрещается.

Торговые места должны располагаться на дистанции не менее двух метров друг от друга. Расстояние между посетителями/продавцами – не менее 1 метра. Вход и выход необходимо разделить.

Торговые центры и специализированные предприятия торговли непродовольственными товарами будут работать до 18.00.

"Допускать в управляемые торговые точки ограниченное количество посетителей/покупателей с учетом нахождения одного человека на 4 квадратных метра торговой площади. Дети до 10 лет допускаются в торговые точки вместе со взрослыми", - сказано в решении комиссии.

Кроме того, во всех подобных торговых точках должен обязательно быть санитайзер.

Согласно документу, посетители должны находиться в торговых точках в защитных масках, за исключением детей от 5 лет и младше. На входе у всех будут проверять температуру. При превышении нормы вход запрещается.

"Персонал торговых точек должен быть в защитных масках. Работать обязано максимальное количество касс, особенно в часы пик, чтобы не допускать очередей. Работники торговых точек должны предупреждать клиентов о необходимости соблюдения социальной дистанции не менее 1 метра, за исключением членов семьи и групп не более 3 человек", – говорится в решении.

Должны быть установлены четкие указатели на полу, чтобы обозначить минимальную дистанцию между посетителями. Покупателей обязаны предупреждать о необходимости соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

На кассах должны установить пластиковые или стеклянные защитные экраны.

Также необходимо регулярно осуществлять мониторинг здоровья сотрудников, в том числе проводить термометрию в начале и в течение рабочего дня. В случае обнаружения симптомов ОРЗ работнику следует изолироваться и сообщить о своем состоянии семейному врачу.

Также из документа следует, что в торговых помещениях должна проводиться обработка поверхностей, корзин и тележек дезинфицирующими средствами. Влажную уборку в помещении обязаны проводить не менее трех раз в день.

Церковные службы

Рекомендации комиссии

Религиозные службы рекомендуется проводить на открытом воздухе. При необходимости можно прибегнуть к онлайн-трансляции или использованию дополнительных звуковых систем. Службы на открытом воздухе разрешено проводить в соответствии с правилами профилактики и контроля распространения инфекции COVID 19. Обязательно ношение защитных масок (маска должна закрывать нос и рот), дистанция между людьми должна быть не менее одного метра. Также необходимо регулировать поток людей, для того чтобы избежать столпотворения.

Кроме того, в Кишиневе будет действовать ряд мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Жителям Молдовы старше 63 лет рекомендовано не выходить на улицу без особой необходимости, а также находиться в парках лишь небольшими группами.

"Рекомендуется пребывать в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах) группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи", – сказано в документе.

Помимо этого, людям старше 63 лет рекомендуется избегать пребывания вне дома, нахождения в общественных местах без строгой необходимости, за исключением:

служебных командировок, когда работу нельзя выполнить дистанционно; © Sputnik / Mihai Caraus Как будет проходить обучение в школах и вузах после решения комиссии

выхода за продуктами питания;

обращения за неотложной медицинской помощью;

выхода на улицу по другим обоснованным причинам, когда нельзя отложить решение данного вопроса.

"Рекомендуется избегать нахождения детей на детских площадках без присмотра родителей или опекунов. Находящиеся на детских площадках люди должны соблюдать меры безопасности", – говорится в документе.

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