20:10 30 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Люди в городе

Принято решение: в Кишиневе – "красный код", введен ряд ограничений

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (315)
45221
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1e/34583300.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34595615/prinyato-reshenie-v-kishineve-krasnyy-kod-vveden-ryad-ogranicheniy.html

Введенные территориальной комиссией ограничения касаются графика работы рынков, предприятий общественного питания, проведения торжеств, выставок, фестивалей, ярмарок, а также деятельности театров, кинотеатров, концертных залов.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Кишиневе сохранено чрезвычайное положение в области общественного здоровья. Такое решение в пятницу приняла территориальная чрезвычайная комиссия.

Согласно документу, во всех общественных местах обязательным остается ношение защитных масок, в том числе на улице и в общественном транспорте. Также следует сохранять социальную дистанцию в 1 метр. 

Старшеклассник на дистанционном обучении.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Минобразования Молдовы приняло решение по курсовым для старшеклассников

Всем предприятиям розничной торговли предписано обеспечить соблюдение мер по предотвращению распространения и контролю за COVID-19.

Список ограничений

Вводятся ограничения на работу ночных клубов (диско-баров, ночных клубов, караоке, дискотек и клубов).

Запрещается обслуживание в предприятиях общественного питания (типы – рестораны, бары, столовые, кафе), а также предоставление аналогичных услуг на заправках и в аэропорту с 22.00 до 07.00. Исключение делается для продажи продуктов навынос и осуществления доставки.

В заведениях общественного питания запрещено проведение торжественных мероприятий, свадеб, кумэтрий, празднование дней рождения и других подобных событий.

Также не разрешается проводить в закрытых помещениях выставки, фестивали, сельскохозяйственные ярмарки и коммерческие мероприятия.

Запрещено проведение мероприятий с присутствием зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры.

Со 2 по 10 мая в Кишиневе запрещен доступ на кладбища, кроме участия в похоронных процессиях. 

Спортзал. Архивное фото
© Sputnik / Николай Костыркин
Правила работы спортзалов и бассейнов в Молдове: что изменилось

График работы торговых точек

Рынки в Кишиневе будут работать с 06.00 до 18.00. Санитарный день – по понедельникам.

На рынках покупатели должны находиться в защитных масках, кроме детей 5 лет и младше. Также на входе у посетителей обязаны проверить температуру. При превышении нормы вход запрещается.

Торговые места должны располагаться на дистанции не менее двух метров друг от друга. Расстояние между посетителями/продавцами – не менее 1 метра. Вход и выход необходимо разделить.

Торговые центры и специализированные предприятия торговли непродовольственными товарами будут работать до 18.00.

"Допускать в управляемые торговые точки ограниченное количество посетителей/покупателей с учетом нахождения одного человека на 4 квадратных метра торговой площади. Дети до 10 лет допускаются в торговые точки вместе со взрослыми", - сказано в решении комиссии.

Общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
Рекомендации для транспортников - как будут осуществляться перевозки
Кроме того, во всех подобных торговых точках должен обязательно быть санитайзер.

Согласно документу, посетители должны находиться в торговых точках в защитных масках, за исключением детей от 5 лет и младше. На входе у всех будут проверять температуру. При превышении нормы вход запрещается.

"Персонал торговых точек должен быть в защитных масках. Работать обязано максимальное количество касс, особенно в часы пик, чтобы не допускать очередей. Работники торговых точек должны предупреждать клиентов о необходимости соблюдения социальной дистанции не менее 1 метра, за исключением членов семьи и групп не более 3 человек", – говорится в решении.

Должны быть установлены четкие указатели на полу, чтобы обозначить минимальную дистанцию между посетителями. Покупателей обязаны предупреждать о необходимости соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

На кассах должны установить пластиковые или стеклянные защитные экраны.

Также необходимо регулярно осуществлять мониторинг здоровья сотрудников, в том числе проводить термометрию в начале и в течение рабочего дня. В случае обнаружения симптомов ОРЗ работнику следует изолироваться и сообщить о своем состоянии семейному врачу.

Также из документа следует, что в торговых помещениях должна проводиться обработка поверхностей, корзин и тележек дезинфицирующими средствами. Влажную уборку в помещении обязаны проводить не менее трех раз в день.

Церковные службы

Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Религиозные службы рекомендуется проводить на открытом воздухе. При необходимости можно прибегнуть к онлайн-трансляции или использованию дополнительных звуковых систем. Службы на открытом воздухе разрешено проводить в соответствии с правилами профилактики и контроля распространения инфекции COVID 19. Обязательно ношение защитных масок (маска должна закрывать нос и рот), дистанция между людьми должна быть не менее одного метра. Также необходимо регулировать поток людей, для того чтобы избежать столпотворения.

Рекомендации комиссии

Кроме того, в Кишиневе будет действовать ряд мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Жителям Молдовы старше 63 лет рекомендовано не выходить на улицу без особой необходимости, а также находиться в парках лишь небольшими группами.

"Рекомендуется пребывать в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах) группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи", – сказано в документе.

Помимо этого, людям старше 63 лет рекомендуется избегать пребывания вне дома, нахождения в общественных местах без строгой необходимости, за исключением:

"Рекомендуется избегать нахождения детей на детских площадках без присмотра родителей или опекунов. Находящиеся на детских площадках люди должны соблюдать меры безопасности", – говорится в документе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (315)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Подготовка к пасхе Кишинев 29 апреля 2021
Фото: Кишинев готовится к пасхальным праздникам
Видео: как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
Видео: как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться