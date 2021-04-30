Молдавские власти готовы к началу вакцинации "Спутником V", который в республику доставили в качестве гуманитарной помощи от РФ.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Молдове с 4 мая готовы начать вакцинацию "Спутником V". Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Игорь Куров, после того, как в Кишинев доставили вторую партию российской вакцины.

"Действительно, первый компонент мы уже распределили по территориям. Готовы со вторника начать вакцинацию в том числе и "Спутником V", – сказал Куров.

© Photo : Miroslav Rotari Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"

В Международный аэропорт Кишинева 30 апреля прибыл самолет со второй партией российской вакцины "Спутник V", которая предоставлена Молдове Россией в качестве гуманитарной помощи. По словам Курова, речь идет о 40 тысячах доз для жителей правого берега Днестра и 31 тысяче доз для жителей Приднестровья.

© Photo : Miroslav Rotari Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"

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В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.

"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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