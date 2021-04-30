Гречаная: я готова привиться вакциной "Спутник V"

Спикер парламента Зинаида Гречаная заявила, что готова уже на следующей неделе привиться вакциной "Спутник V".

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная во время церемонии передачи партии вакцины "Спутник V" в аэропорту Кишинева заявила, что готова привиться ей уже на следующей неделе.

Гречаная заявила, что вакцинация препаратом начнется со следующего вторника. Она также поблагодарила российскую сторону за протянутую руку помощи в борьбе с пандемией.

"На следующей неделе я готова провакцинироваться вакциной "Спутник V", – заявила Гречаная.

Присутствовавший на церемонии экс-президент и глава ПСРМ Игорь Додон также обратился к руководству РФ со словами благодарности.

"Большое спасибо нашему стратегическому партнеру. Друг познается в беде", – заявил он во время церемонии передачи вакцины.

Додон также сообщил, что, как только придет его очередь, он также вакцинируется российским препаратом.

Напомним, в Международный аэропорт Кишинева прибыл самолет с российской вакциной "Спутник V". Sputnik Молдова вел прямую трансляцию события.

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.

"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.

Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы>>>

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova