Гречаная: я готова привиться вакциной "Спутник V"

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная во время церемонии передачи партии вакцины "Спутник V" в аэропорту Кишинева заявила, что готова привиться ей уже на следующей неделе.
Гречаная заявила, что вакцинация препаратом начнется со следующего вторника. Она также поблагодарила российскую сторону за протянутую руку помощи в борьбе с пандемией.
"На следующей неделе я готова провакцинироваться вакциной "Спутник V", – заявила Гречаная.
Присутствовавший на церемонии экс-президент и глава ПСРМ Игорь Додон также обратился к руководству РФ со словами благодарности.
"Большое спасибо нашему стратегическому партнеру. Друг познается в беде", – заявил он во время церемонии передачи вакцины.
Додон также сообщил, что, как только придет его очередь, он также вакцинируется российским препаратом.
Напомним, в Международный аэропорт Кишинева прибыл самолет с российской вакциной "Спутник V". Sputnik Молдова вел прямую трансляцию события.
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.
В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".
На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.
"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.
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"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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