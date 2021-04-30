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Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V

Посол РФ Васнецов: теперь граждане Молдовы смогут сами выбрать препарат для вакцинации

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210430/34597916/posol-rf-vasnetsov-teper-grazhdane-moldovy-smogut-sami-vybrat-preparat-dlya-vaktsinatsii.html

Важное событие для Республики Молдова – поступление очередной партии вакцины Спутник V в качестве гуманитарной помощи от российского правительства.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Граждане Молдовы теперь смогут выбирать препарат для вакцинации. Об этом во время церемонии встречи заявил посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

"Теперь молдавские граждане сами смогут выбирать вакцину во время прививочной кампании. Уверены, что признанный в мире российский препарат "Спутник V" станет серьезным вкладом в победу над коронавирусом в стране и мире. Россия готова и в дальнейшем оказывать Молдавии помощь в борьбе с пандемией. Мы всегда рядом с братским молдавским народом",- подчеркнул российский дипломат.

Помимо Васнецова груз из России в аэропорту встречали председатель паралмента Молдовы Зинаида Гречаная, экс-перзидент Молдовы Игорь Додон и госсекретарь министерства здравоохранения Игорь Куров.

Напомним, 30 апреля в Молдову доставили 71 тысячу доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
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© Photo : Miroslav Rotari
Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

Шприцы на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Молдове с 4 мая готовы начать вакцинацию "Спутником V"

На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.

"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.

Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы>>>

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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