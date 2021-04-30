На юге Молдовы при поддержке Русского дома в Кишиневе заложили "Сад памяти"

В селе Кирсово, Комратского района, при поддержке Русского дома в Кишиневе, руководства Гагаузской автономии, а также местной примэрии был заложен парк в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В закладке сада принял участие руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, представители местной администрации и активисты общественного движения "Волонтеры Победы" Молдовы.

Они высадили в центре села 120 деревьев (лип и кленов). Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Молдове.

"Отныне "Сад памяти" будет живым напоминанием о подвигах, совершенных отцами и дедами жителей села в годы Великой Отечественной войны, и свидетельством нерушимой дружбы братских народов", - говорится в сообщении.

С инициативой провести акцию "Сад памяти" — высадить 27 миллионов деревьев и тем самым создать живой монумент каждому из погибших на полях сражений — выступили "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы.

По замыслу организаторов акции, "Сад памяти" призван стать священным местом, где благодарные потомки будут чтить своих павших родственников и от поколения к поколению передавать память об их бессмертном подвиге.

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