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Общественный транспорт. Архивное фото

Как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210501/34598493/v-merii-soobschili-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-paskhalnuyu-noch.html

Как сказано в сообщении мэрии Кишинева, в субботу вечером и в ночь на воскресенье общественный транспорт столицы будет работать по специальному графику.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Троллейбусы и автобусы в субботу будут ходить до 24.00, а в день Пасхи, в воскресенье, 2 мая 2021 года, транспорт будет курсировать с 05.00.

Как сообщил ранее примар Кишинева Ион Чебан, на Пасху столичные кладбища работать не будут.

Столичный градоначальник отметил, что это решение было принято исключительно в свете мер по борьбе с эпидемией коронавируса, чтобы избежать скопления людей и, соответственно, массовых заражений.

"В другие дни ворота кладбищ будут открыты в установленные часы – с 08.00 до 17.00, в том числе и по субботам. Однако будут закрыты на Пасху. Прошу всех, кто хочет посетить могилы своих усопших близких: сделайте это, пожалуйста, до или после пасхальных праздников, поскольку в эти дни кладбища будут закрыты", – отметил Чебан.

В опубликованном решении столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям сказано, что в течение недели между Пасхой и Радоницей (со 2 по 10 мая) доступ на кладбища в Кишиневе и пригородах будет закрыт.

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