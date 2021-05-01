Как Золотая Орда сыграла на руку молдаванам

Карпато-Днестровские земли сто лет находились в составе многонациональной империи – строились города, развивалось производство, расширялась торговля – что известно об этой эпохе?

История Золотой Орды интересна для нас не только своими экономическими успехами и политическим феноменом в регионе, но и тем, что, как гласят молдавские летописи, после ухода ордынских войск из Венгрии и Трансильвании, в восточные области этих стран массово переселяются предки молдаван из Старого Рима – то есть из Болгарии и Сербии, где они до того жили.

© Photo : Евгений Паскарь Надгробные камни, найдены в Молдавии. Золотоордынское время.

В 1236 году начался Великий Западный поход монголов во главе с полководцами Батыем – внуком Чингизхана, – и Субэдеем. В 1239 году они завершили захват Поволжья, одновременно нанеся удары по пограничным русским княжествам. На завершающем этапе похода монголы вторглись в другие страны Восточной Европы, разоряя Юго-Западную Русь, Польшу, Чехию, а также Молдавию, Трансильванию, Венгрию, Болгарию и другие страны в 1240-1242 годах.

В 1241 году южное крыло монгольской армии вторглось в Трансильванию через карпатские перевалы Западной Молдавии. Как известно, монголы разгромили собравшиеся под знаменами короля Венгрии Белы IV войска в битве при реке Шайо в 1241 году. Надо сказать, что на протяжении всего времени пребывания монголов в Западной Европе они не потерпели ни одного поражения.

© Photo : Евгений Паскарь Надгробный камень XV века с надписями на старорусском языке. Найден в Молдавии.

О событиях, связанных с войной венгерского короля с монголами, повествует "Сказание о молдавских господарях". В нем сообщается, что благодаря храбрости и победе предков молдаван – романовцев – в одной из битв с монголо-татарами, венгерский король пожаловал им для проживания земли в своем домене, а именно в Криже – сегодня это Кришана в Трансильвании (Румыния), где они и поселились. Это соседняя область с Марамурешем, откуда впоследствии Драгош со своим народом выйдет в пограничную Молдавию, к реке Молдаве, где они обретут новую родину и свое известное имя – молдаване.

Под властью джучидов

Несмотря на победу, монголы не долго пробыли в Венгрии. Из-за смерти великого хана Угэдея началась борьба за власть, Батый вынужден был вернуться в столицу империи. Однако территория будущей Молдавии стала частью многонационально государства. Золотая Орда – это была империя. Карпато-Днестровье входило в самый западный улус Золотой Орды, где с 60-х годов XIII века правил знаменитый беклярбек Ногай до 1300 года.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагменты трубопровода. Молдавия. Золотордынское время.

Владения Ногая простирались вдоль левого берега Дуная от древней крепости Турну-Северин, принадлежавшей Венгрии, до Днестра. Южная граница собственно ордынских земель проходила по Дунаю, северная была ограничена предгорьями Карпат.

Наглядное представление о владениях Золотой Орды в Северо-Западном Причерноморье дает морская карта Анджело Дулчерта 1339 года. Флаг с джучидской тамгой реет над городом Vecina, расположенного на южном берегу Нижнего Дуная, а также над Mauro Castro (Мауро Кастро – так называли итальянцы современный Белгород Днестровский).

Ядром владений Ногая было Пруто-Днестровское междуречье – территория современной Республики Молдова. Ногай не только расширил собственные владения, но и обложил данью соседние государства и княжества.

Век стабильности и созидания

С экономической точки зрения, в золотоордынские времена после западного похода, Пруто-Днестровье переживает фазу развития и процветания. Завоеватели способствовали развитию ремесленных и торговых центров, существовавших в разных местах владениях Золотой Орды. Несколько таких центров находились и на территории будущей Республики Молдова, среди них — города Старый Орхей на реке Реут и Костешты на реке Ботна. Оба они в XIV веке переживали значительный подъем как центры ремесла и торговли. Города поддерживали торговые связи с иностранными рынками. На их территории найдены сотни монет, их продолжают находить и в наши дни. Молдавский нумизмат Л. Полевой изучил коллекцию из 424 монет, найденных в Старом Орхее. Он выделил около 300 золотоордынских монет XIV века и несколько чешских и польских монет того же века. "Пять золотоордынских монет относятся к правлению хана Узбека (1313—1342 гг.), около 150 — Джанибека (1342—1357 гг.), остальные относятся к более позднему времени, но не позже годов правления хана Абдаллаха (1362—1370 гг.), из них 135 штук пущены в оборот в год возникновения Молдавского государства или позже", - сообщает историк Н. Мохов.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагменты изделий гончарных мастерских в Молдавии. Золотоордынское время.

Ознакомление с нумизматической коллекцией приводит к выводу, что примерно почти половина найденных в Старом Орхее монет были начеканены уже после образования Молдавского государства. Они, бесспорно, свидетельствуют о развитии денежных отношений, особенно о развитых экономических связях внутри Золотой Орды, и о меньших, но, безусловно, существующих связях с соседними государствами, в том числе с Польшей и Венгрией.

В Костештах также найдены многочисленные материальные свидетельства существования большого золотоордынского города – он значительно превосходил по размерам Старый Орхей.

Строительство новых городов и работорговля

При хане Менгу-Тимуре древняя Тира и Килия вошли в состав Золотой Орды. По одной из гипотез, рядом с античной Тирой по распоряжению хана был построен новый город Ак-Либо или Аккерман – ныне Белгород–Днестровский, и в устье Дуная – Килия – самый западный город Золотой Орды, находившийся в нескольких десятках километров от Черного моря. Килию некоторые считали античным полисом Ахиллея; город упоминается в X веке в византийских источниках. Здесь ведут активную деятельность генуэзские торговые компании.

© Photo : Евгений Паскарь Глиняная плоска с резным арнаментом. Золотордынское время.

Белгород, как и Каффа в Крыму, были центрами работорговли, которая приносила огромные доходы тем, кто контролировал это дело. Именно поэтому румынский историк Б. Кымпина убедительно показал, что упадок генуэзской торговли начался в XIV веке и вызван был ослаблением Золотой Орды и начавшимся в связи с этим сокращением торговли рабами.

Торговые связи

Морские торговые пути связывали Белгород и Килию с Каффой в Крыму и Константинополем на Босфоре. К северу от Белгорода, через территорию будущей Молдавии шла важнейшая дорога на Львов, а оттуда – к портам Балтийского моря. Поэтому Белгород, как и все Карпато-Днестровье, играли важное стратегическое и торговое значение для Золотой Орды.

© Photo : Евгений Паскарь Кирпичная плитка и каменные архитектурные детали для декора зданий

Во времена джучидских ханов Золотой Орды значительно увеличивается население в Пруто-Днестровье, в том числе и за счет притока из других регионов. Историк Л. Полевой отмечал, что на этой территории развивалось сельскохозяйственное, особенно земледельческое производство, создавалась многоотраслевая городская ремесленная промышленность, значительно увеличилось денежное обращение.

Закат эпохи Золотой Орды

Власть ордынцев удержалась в будущей Молдавии около ста лет. По сведениям венгерской Дубнянской хроники, татаро-монголы были изгнаны из восточных предгорий Карпат примерно в 1345 году, а победа русско-литовского войска у Синих Вод (приток реки Южный Буг, недалеко от Днестра) в 1362 году и разгром татаро-монголов русской ратью на Куликовом поле в 1380 году окончательно устранили возможности восстановления их власти в этих краях.

© Photo : Евгений Паскарь Село Требужены, рядом с которым в излучине Реута находился золотордынский город Шехр ал Джедид

В 1359 году было создано Молдавское государство. Постепенно оно расширялось на восток. К 1390-м годам власть молдавских господарей распространялась на большую часть Пруто-Днестровья, а естественной границей княжества на востоке стала река Днестр и Черное море.

По мнению советского историка Н. Мохова, изгнание татаро-монгол не означало полного разрыва торговых связей, о чем свидетельствует и сохранение старой терминологии. Например, денежную единицу в Молдавии в XIV—XV веках называли "татарский злотый" (так здесь называли венецианские дукаты, чеканившиеся в Каффе).

Румынский историк Н. Йорга полагал, что существовавший на молдавских таможнях обычай взыскивать пошлину не только от количества голов скота и от веса товара, но и от его ценности восходит к татарской таможенной традиции. Все восточные товары в Молдавии обычно назывались "татарскими товарами". Молдавский торговый путь, по которому львовские купцы вели торговлю с причерноморскими портами, шел через столицу Молдавии Сучаву на Белгород и Каффу. Источники также указывают, что конкурирующий татарский торговый путь также связывал Каффу и Львов и шел от Каменец-Подольска по берегу Днестра.

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