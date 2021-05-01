Исчезнувшие церкви Кишинева

Пасхальные праздники, вероятно, лучшее время для того, чтобы вспомнить утерянные архитектурные жемчужины молдавской столицы, связанные с религиозной жизнью.

В Кишиневе сохранилось всего два здания, построенных до XIX века, и это церкви – Мазаракиевская и Константина и Елены. По старым картам нынешней столицы Молдовы, коих, увы, немного, понятно, что культовых сооружений лет 300-400 назад было больше. Многие кишиневские церкви канули в Лету уже в недавнее время, во времена борьбы с "религиозным мракобесием". Пора вспомнить самые значительные из них.

Церковь Архангелов Михаила и Гавриила

Церковь известна также как Старый Кафедральный собор. Построена она в самом начале XIX века, на месте еще более старой церкви, разрушенной при татарских набегах.

Место на фотографии узнаваемое – церковь пережила постройку улицы Центральный Луч (нынешний проспект Григория Виеру), но ненадолго.

© Photo : Мой город Кишинёв Проспект Молодежи (ныне – проспект Григория Виеру), Кишинев, 50-е годы 20 века

Снесли ее в 1955 году – как и домик рядом с ней – бывшую резиденцию митрополита Бэнулеску Бодони, и снесли с большим трудом – здание было построено очень качественно. Через несколько лет там вырос кинотеатр "Москова".

Церковь Святого Ильи

Эта церковь также была в самом центре города – на крутом повороте улицы Бэнулеску Бодони от улицы Космонавтов. Построена она была в 1806 году. Позже там же вырос знаменитый Ильинский рынок.

© Photo : Мой город Кишинёв Церковь Святого Ильи, Кишинев

Во дворе этой церкви был похоронен Павел Горе, лидер Молдавской национальной партии, скончавшийся в 1927 году. Именно он был автором первого флага Молдавской демократической республики.

© Photo : Мой город Кишинёв Церковь Святого Ильи, внутренний вид, Кишинев

Лютеранская кирха

Это удивительное здание, совсем не характерное для Кишинева, построили в 1835 году. Лютеранские церковные службы проводились под музыку органа.

По информации некоторых историков, в 1939 году в кирхе заседала комиссия германского рейха, которая рассматривала заявления немцев-колонистов, населявших Бессарабию и пожелавших вернуться на историческую родину.

Там же на стене висел портрет Адольфа Гитлера в полный рост. После войны в здании некоторое время располагался Дом офицеров, а снесли кирху в 1959 году. Сейчас на ее месте – здание Президентуры.

Церковь 54-го Минского пехотного полка

Одна из самых загадочных старых церквей города. Она располагалась на Сенной площади – в наше время эту площадь частично занимает пришедший в упадок Республиканский стадион.

© Photo : Мой город Кишинёв Сенная площадь, Кишинев, начало 20 века

Возле церкви был монумент в память павших в русско-японской войне 1904-1905 годов. Фотографий этой церкви очень мало, особенно качественных. Сейчас на ее месте – скверик у общежитий Государственного университета.

Покровская церковь при архиерейском доме

Церковь была частью грандиозного комплекса, на месте которого сейчас находится здание Правительства, она была восстановлена в 1892 году и была очень популярна в народе, да и здание было замечательным.

© Photo : Мой город Кишинёв Центра Кишинева, начало 20 века

Из книги игумена Иринея "Митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони) и основанная им Кишиневско-Хотинская епархия":

Своды ее были подняты, а в стенах над прежними окнами сделан новый ряд венецианских окон с полукруглыми верхами. Появился и новый иконостас в три яруса. Весь он был позолочен лучшим червонным золотом. В нижнем ряду с правой стороны находились иконы Спасителя, Покрова Божией Матери и святителя Николая чудотворца, а с левой – иконы Божией Матери с Предвечным младенцем, свято благоверного князя Александра Невского и священномученика Исаакия. На южной боковой двери был изображен архангел Рафаил, на северной – архангел Селафиил. Над Царскими Вратами помещена икона Тайной Вечери. По правую от нее сторону изображены Двунадесятые Господские праздники, а по левую – Богородичные. В верхнем ярусе посредине установлен образ Господа Вседержителя с предстоящими Богоматерью и Предтечею Господним, а по сторонам размещены иконы святых апостолов. Иконостас завершается тремя позолоченными крестами на средних иконах. На всех иконах фон позолоченный, чеканный. Иконы в нижнем и верхнем ярусах с полукруглыми верхами, а в среднем – продолговатой и овальной формы меньших размеров. Заклиросные киоты для икон Богоматери Гербовецкой и Иверской отделаны заново и украшены новыми позолоченными колоннами и резьбою. Живопись на всех иконах выдержана в строгом православном духе, отделка весьма изящная. За престолом, на горнем месте, находится распятие Господа нашего Иисуса Христа. В храме установлены новые позолоченные подсвечники. Новые здесь и два паникадила – металлические позолоченные. В алтаре висит люстра из чистого белого хрусталя в металлической позолоченной оправе. В углублении над притвором устроены для певчих хоры, огражденные со стороны арки железной решеткой с колоннами, окрашенными и бронзированными. Ход на хоры из притвора сделан в виде чугунной винтовой лестницы, весьма красиво и удобно устроенной. Над входом в притвор поставлена храмовая икона Покрова Божией Матери. Пол в храме прежний, выстланный мраморными плитами, а в алтаре и на солее заменен новым дубовым паркетом. Солея закрывается чугунной решеткой. Для вентиляции воздуха под карнизами устроены 14 медных вентиляторов.

Весь комплекс зданий в самом сердце Кишинева, включая и Покровскую церковь, сильно пострадал во время землетрясения 1940 года, а Вторая мировая война окончательно превратила эти замечательные здания в руины.

Время не пощадило многие столичные здания, а то, что осталось – нуждается в охране и настоящей заботе. Иначе Кишинев будет городом без прошлого, а это уже и не город вовсе.

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